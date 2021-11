Zmiany w Liquid potwierdzone. Dwóch graczy żegna się z zespołem

Jeszcze przed startem okienka transferowego w League of Legends, co miało miejsce na początku tego tygodnia, często mówiono o domniemanych roszadach w Teamie Liquid. Zagraniczni dziennikarze informowali między innymi o odejściu Barneya "Alphariego" Morrisa oraz Edwarda "Tacticala" Ra. Teraz obie ze wspomnianych zmian zostały potwierdzone.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Organizacja wrzuciła film na swój kanał na YouTube, na którym z dwójką graczy żegna się jej współwłaściciel, Steve Arhancet. W nim jednak nie zdradza on nowych kierunków obu graczy, a te zostaną oficjalnie ujawnione na dniach. Jednakże patrząc na ostatnie przecieki, możemy śmiało wysnuwać domysły, gdzie w kolejnym sezonie zaczniemy widywać Alphariego i Tacticala.

Brytyjczyk ma bowiem wrócić do Europy, co zresztą Arhancet potwierdza we wspomnianym filmie. W kuluarach dużo mówiono o tym, że nową drużyną toplanera ma być Team Vitality. Potwierdzenie tych plotek zdaje się być kwestią czasu. Alphari ma współtworzyć formację u boku takich graczy jak Oskar "Selfmade" Boderek oraz Luka "Perkz" Perković.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Potężne inwestycje Casemiro. Formuje esportowy skład gwiazd z Polakiem na czele

Tactical za to ma pozostać w Ameryce Północnej i zasilić jedną z najpopularniejszych ekip ze świata LoL-a, TSM. Wielokrotni mistrzowie LoL Championship Series w tym tygodniu pożegnali się ze swoim dotychczasowym strzelcem, tak więc angaż byłego reprezentanta Teamu Liquid wydaje się być niemalże pewny. Będzie to zresztą pewnego rodzaju powrót Tacticala, wszak ten niegdyś bronił barw akademii TSM-u. U jego boku według plotek ma stanąć wspierający G2 Esports, Mihael "Mikyx" Mehle.

G2 Esports znalazło nowego toplanera? Były gracz Schalke blisko podpisania umowy