2 miliardy meczów, tryliony minut. EA prezentuje imponujące liczby po premierze FIFA 22

Seria FIFA to zdecydowanie najpopularniejsza gra sportowa na świecie. Tegoroczna odsłona szybko zdobyła dużą popularność, o czym świadczą liczby zaprezentowane przez EA Sports zgromadzone w zaledwie 22 dni.

Imponujące liczby

FIFA 22 to jedna z najbardziej globalnych marek. Produkcja EA Sports dotarła wszędzie – według statystyk po tegoroczną odsłonę sięgnęli gracze z ponad 200 krajów. Łączna liczba ludzi, którzy zagrali w FIFĘ przekracza 150 milionów. Nic więc dziwnego, że dziennie gracze z całego świata rozgrywają 89 milionów meczów. Łącznie przekłada się to na 46 trylionów minut gry, co daje ponad 87,8 milionów lat rozgrywki. Robi wrażenie.

Pójdźmy dalej. Od momentu premiery gracze rozegrali 2,1 miliarda meczów, w których strzelili 5 miliardów goli. Najczęstsza celebracja? Jazda na kolanach po murawie. W trybie kariery w grze EA SPORTS FIFA 22 2,1 miliona graczy stworzyło już 3,1 miliona nowych klubów dzięki funkcji "Stwórz swój klub". W Wirtualnych klubach rozegrano ponad 57,7 miliona meczów, w których stworzono ponad 326 tysięcy awatarów kobiet.

Najpopularniejszy klub? W trybie pojedynczego meczu i sezonów rządzi PSG. Klub z Paryża wybierano 15 milionów razy. Efekt Leo Messiego widać jak na dłoni. Statystyki również wyróżniają najpopularniejsze transfery w trybie kariery. Pierwsze miejsce na liście zajmuje Erling Haaland, drugie Kylian Mbappe, trzeci zaś jest Jude Bellingham. W TOP10 znaleźli się głównie młodzi gracze, tacy jak: Alphonso Davies, Ansu Fati, Eduardo Camavinga, Matthijs de Ligt, Pedri i Ryan Gravenberch. Na 9. miejscu zaś znajduje się Cristiano Ronaldo.

Licencje źródłem sukcesu

Skąd tak wielka popularność gry? Według Davida Jacksona, pełniącego funkcję VP Brand w EA Sports to efekt globalnego zaangażowania się w pozyskiwanie licencji. Wraz z setkami partnerów licencyjnych, w tym Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA i CONMEBOL, mamy zaszczyt tworzyć najbardziej autentyczną interaktywną platformę piłkarską, umożliwiającą ponad 150 milionom fanów z całego świata zbliżenie się do swoich ulubionych lig, klubów i zawodników w znaczący sposób – powiedział Jackson.

Jak wygląda rzeczywistość? W FIFIE znajduje się baza z ponad 17 tysiącami piłkarzy, grających dla ponad 700 drużyn na 100 różnych stadionach w 30 ligach z całego świata. EA co roku wzbogaca swoją grę o kolejne licencje – międzynarodowych rozgrywek, lig, czy zespołów. Jak widać przynosi to oczekiwane rezultaty w postaci zdobywania serc nowych graczy.

