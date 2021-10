Połowiczny sukces esportowców Wisły Kraków. Przegrali w finale, ale awansowali na duży turniej

V4 Future Sports Festival Budapest 2021 to turniej organizowany przez Grupę Wyszehradzką. Pula nagród rozgrywek wynosi aż 380 tysięcy dolarów. Łącznie w stolicy Węgier rywalizować będzie dwanaście zespołów – Polskę reprezentują Wisła All in! Games Kraków i x-kom AGO.

Dotkliwa porażka w finale

Stawką finałowego spotkania International Cup były pieniądze, jako że obaj finaliści mieli już zapewniony awans na V4 Future Sports Festival. Wisła All in! Games Kraków przystępowała do spotkania w roli underdoga i ostatecznie nie udało się jej sprawić niespodzianki. Sinners byli wyraźnie lepszym zespołem, wygrywając 2:0.

Polacy wyraźnie odstawali od swoich czeskich przeciwników. Pierwsza mapa – Overpass – mogła zakończyć się pogromem, gdyż w pierwszej połowie Sinners prowadzili aż 14:1. Ostatecznie jednak Biała Gwiazda uratowała swój honor i przyjęła mniejszy wymiar kary w postaci wyniku 8:16. Później na Ancient było nieco lepiej – Polacy przegrali 9:16. Pogromcą Wiślaków był Tomáš "oskar" Štastný. Snajper zdobył aż 57 fragów, co było niemalże dwukrotnie lepszym wynikiem od najlepszych graczy Wisły.

Wisła pojedzie do Budapesztu

Drugie miejsce Wisły to nagroda w postaci 5 tysięcy euro, a także awansu na V4 Future Sports Festival. Biała Gwiazda będzie w Budapeszcie reprezentować Polskę razem z x-kom AGO. Jastrzębie wywalczyły sobie awans dzięki zwycięstwu w Pucharze Narodowej Drużyny Esportu.

Dla kilku graczy klubu z Krakowa będzie to drugi występ na prestiżowym turnieju w Budapeszcie. Poprzednia edycja, która miała miejsce w 2019 roku była kołem zamachowym dla powstania esportowej sekcji Wisły Kraków i zakontraktowania drużyny CS:GO grającej pod nazwą „adwokacik", którą reprezentowali m.in. SZPERO i jedqr.

