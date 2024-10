A jednak. Wiadomo, co z dalszą karierą Simona Ammanna

Przez wiele lat Simon Ammann był prawdziwą "zmorą" Adama Małysza, szczególnie na igrzyskach olimpijskich. To właśnie Szwajcar zatrzymał go i nie pozwolił sięgnąć po upragnione złoto. Tylko tego brakuje w dorobku Polaka. A Ammann krążków z najcenniejszego kruszcu ma aż cztery - dwa wywalczył w Salt Lake City w 2002 roku i dwa w Vancouver w 2010. I choć nasz rodak już ponad 10 lat temu zakończył karierę, to Szwajcar nadal skacze. Od dawna nie jest już w ścisłej czołówce. Eksperci poważnie zastanawiali się, czy wystąpi on w ogóle w nadchodzącym sezonie Pucharu Świata, czy trenerzy dadzą mu szansę.

To już pewne! Simon Ammann wystąpi w norweskim Lillehammer na start Pucharu Świata

Już w kwietniu media donosiły, że Ammann nie znalazł się na liście kadry A na kolejny sezon Pucharu Świata. Został zdegradowany do kadry B. O jego niepewnej pozycji w drużynie świadczyła też decyzja, jaką podjęto minionego lata. Szwajcar występował w mało prestiżowym cyklu FIS Cup. I tam spisywał się poniżej oczekiwań.

"Jego skoki treningowe były bardzo złe. (...) Krytycy utwierdzili się w przekonaniu, że powinien był już dawno podać się do dymisji" - pisał portal blick.ch. I choć ostatnio Szwajcar zaczął prezentować się nieco lepiej, to wciąż nie było pewne, czy będzie kontynuował karierę w Pucharze Świata w nadchodzącym sezonie. Do drzwi kadry pukają bowiem coraz to młodsi i utalentowani skoczkowie.

Okazało się jednak, że trener nie zamierza jeszcze rezygnować z Ammanna. We wtorek ogłoszono skład Szwajcarów na inaugurujący weekend Pucharu Świata 2024/25 i wśród wybrańców znalazł się nie kto inny, jak właśnie 43-latek. Obok niego w kadrze są też Kilian Peier, Felix Trunz i prezentujący solidną formę w zeszłym sezonie Gregor Deschwanden. "Długo musiał się trząść, ale znów wyszło na jego" - piszą dziennikarze.

Trudne lata Ammanna

Tym samym Ammann powalczy o lepszy sezon. O powrót do czołówki może być bardzo trudno. Wydaje się to wręcz niemożliwe. Najlepsze lata ma już za sobą, co pokazał m.in. miniony sezon. Zajął dopiero 52. lokatę w klasyfikacji generalnej.

Simon Ammann odniósł aż 23 pucharowe zwycięstwa w karierze, 80 razy stanął na podium, czterokrotnie udało mu się zakończyć sezon w TOP 3 klasyfikacji generalnej, z czego raz na pierwszej lokacie. Osiągnął praktycznie wszystko, co do wygrania było możliwe. Brakuje mu tylko jednego - triumfu w Turnieju Czterech Skoczni. Dwukrotnie był drugi, a dwa razy sięgał po brąz.