Rosja chce budować projekt marzeń! Kiedyś był tam obóz pracy dla Polaków

24 lutego 2022 roku doszło do inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Europejska federacja piłkarska (UEFA) postanowiła zatem zawiesić ten kraj w prawach członka. Tym samym tamtejsze kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów, natomiast reprezentacja Rosji została wykluczona zarówno z Euro, jak i mistrzostw świata oraz zmagań w Lidze Narodów. Na podobny ruch zdecydowała się Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS), która wykluczyła zawodników z Rosji oraz Białorusi z rywalizacji.

Klimow zdradził, że w Rosji ma powstać mamucia skocznia. Sensacyjne wieści

Tamtejsi skoczkowie regularnie trenują, natomiast mogą brać udział wyłącznie w lokalnych zawodach. Aby rozwijać dyscyplinę, niebawem mają powstać tam imponujące obiekty. Jewgienij Klimow zdradził, że jeden z nich zostanie wybudowany na wyspie Sachalin. - Tej zimy odbędą się tam igrzyska. Punkt konstrukcyjny wynosi 85 metrów, czyli mniej niż standardowo w Pucharze Świata, czyli 90 metrów - przekazał w rozmowie ze "Sport-Expressem".

Srebrny medalistka IO w Pekinie zaznacza, że skocznia nadawałaby się głównie do organizacji zawodów młodzieżowych. Dla seniorów mógłby być to wyłącznie obiekt do przygotowań. - Potrzebujemy potężniejszych obiektów, które są dostępne obecnie tylko w Czajkowskim, Niżnym Tagile i Soczi - powiedział.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że w rosyjskim Kemerowie miałaby zostać zbudowana skocznia mamucia. To miasto w azjatyckiej części Rosji. Wiele lat temu, kiedy rządził ZSRR, był to rejon zesłań i obóz pracy m.in. dla Polaków. Klimow potwierdził te zaskakujące wieści.

- Oczywiście chcielibyśmy mieć taki kompleks, przynajmniej jeden na cały kraj. Ale wydaje mi się, że nie stanie się to szybko. Choć dałoby to duży impuls do rozwoju naszego sportu i przyciągnęłoby uwagę kibiców. Mamy piękny sport, ale nie jest on wystarczająco promowany wśród społeczeństwa - oznajmił.

30-latek ubolewa nad tym, jak obecnie wygląda rosyjska infrastruktura. Przyznaje, że w kraju jest wiele skoczni, które wymagają renowacji lub dokończenia budowy. Na ten moment są jednak w opłakanym stanie, jak choćby obiekty w Ufie czy Petersburgu.

- Ogólnie rzecz biorąc, mamy wiele miejsc, w których można budować skocznie, rozwijając w ten sposób ten sport. Uważam, że trzeba działać w tym kierunku, jednak nie wszystko jest takie proste - podsumował.