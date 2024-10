Szczęsny się doczeka. Barcelona ma plan. "Dwa warunki"

Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelony na początku października. W przerwie na kadrę nadrabiał zaległości w przygotowaniu fizycznym. Robił bardzo dobre postępy i został włączony do kadry meczowej na starcia z Sevillą, Bayernem Monachium i Realem Madryt, ale jeszcze nie wszedł na boisko w barwach katalońskiego klubu.

"Powstał plan" dla Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny nie raz podkreślał, że przyszedł do Barcelony przede wszystkim po to, by jej pomóc. Wpływa na rozwój Inakiego Peni, który coraz pewniej wygląda w pierwszym składzie "Blaugrany", co pokazał chociażby podczas El Clasico, zachowując czyste konto. Ale z pewnością Polak chciałby też zagrać w barwach "Dumy Katalonii". Zdaniem Adama Dawidziuka, trenera bramkarzy reprezentacji Polski, dzień debiutu w końcu nadejdzie, ale trzeba będzie trochę poczekać.

- Musimy się uzbroić w cierpliwość. Podoba mi się postawa Wojtka. Bardzo świadomie podchodzi do swojej aktualnej sytuacji w klubie. Miał dłuższą przerwę, która na pewno zostawiła rysę na jego dyspozycji fizycznej. Muszą być spełnione dwa warunki, by zawodnik wydobył z siebie to, co ma najlepsze. Musi pozostawać w rytmie treningowym, ale to nie wystarczy. Chodzi przede wszystkim o rytm meczowy. W przypadku Wojtka korzystne jest to, że ma duże doświadczenie i łatwiej będzie mu wrócić do gry po dłuższej przerwie - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ostatni mecz Wojciech Szczęsny rozegrał w czerwcu na Euro. Polska przegrała wtedy z Austrią 1:3. Ma zatem cztery miesiące bez gry i treningów. W tym czasie rozwiązał kontrakt z Juventusem, upadł temat jego transferu do ligi saudyjskiej i zakończył karierę. Po nieco ponad miesiącu wznowił ją, przychodząc do Barcelony.

Szczęsny nadrabia zaległości treningowe. Nie ukrywał, że pierwsze dni ćwiczeń były dla niego dość trudne pod względem fizycznym, ale przyzwyczaił się. Dawidziuk uspokaja ws. Szczęsnego i twierdzi, że Barcelona musi mieć przygotowany konkretny plan na Szczęsnego.

- Każdy potrzebuje innej drogi powrotu. Co jest optymistyczne, aktualnie są dostępne narzędzia, które pozwalają trenerom określić poziom wyjściowy danego piłkarza. Na bazie analiz można przygotować optymalny program powrotu do odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Jestem przekonany, że takie pomiary zostały wykonane, powstał plan i Wojtek wraca zgodnie z wytycznymi - przekonywał.

Wojciech Szczęsny będzie bramkarzem FC Barcelony do końca tego sezonu. Przyszedł jako transfer medyczny za poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.