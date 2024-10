Klub Ekstraklasy stracił herb i prawa do nazwy. W końcu przerwali milczenie

W poniedziałek kibice Radomiaka Radom zauważyli, że z mediów społecznościowych zniknęły klubowe konta na Instagramie oraz X-ie. Doszło też do zmiany nazwy konta na Facebooku z "Radomiak Radom" na "Radomiak S.A". Okazało się, że prawa do herbu oraz nazwy klubu zostały zastrzeżone przez Piotra Nowocienia, byłego właściciela Radomiaka. Nowocień wydał zezwolenie do korzystania z nazwy i herbu 30 lipca 2015 r., co można było sprawdzić w Urzędzie Patentowym RP. Umowa między stronami miała wygasnąć dopiero w lipcu przyszłego roku.

"Umówmy się - to, że Radomiak nie ma już praw do swojego herbu, wyjdzie mu tylko na korzyść. Może tym razem nie będą projektować herbu w paintcie" - pisali kibice Radomiaka w mediach społecznościowych, reagując na wydarzenia wokół klubu. "Jeśli zatem pojawiły się problemy z nazwą oraz herbem, może to oznaczać, że Nowocień nie dostawał pieniędzy za ich wykorzystywanie" - pisaliśmy na Sport.pl.

Przez kilkanaście godzin Radomiak nie wydał żadnego komunikatu w sprawie utraty praw do korzystania z herbu i nazwy klubu. Aż do wtorkowego wieczora.

Radomiak stracił herb i prawa do nazwy. Jest reakcja. "Przedmiot ataku"

Radomiak stworzył nowe konto klubowe na Facebooku, w którym wystosował krótki komunikat do kibiców oraz opinii publicznej. "Drodzy Kibice, Radomiak od kilku dni jest przedmiotem ataku, skutkującego utratą dostępu do strony internetowej oraz profili społecznościowych. Powyższa sytuacja jest spowodowana nieuczciwymi działaniami byłego wspólnika Klubu. Mając na uwadze blisko 115-letnią historię Klubu, nie ma wątpliwości, że herb i nazwa są dobrami Klubu i są z nim nierozerwalnie związane" - czytamy.

"Nie mogą stanowić własności osób prywatnych, w szczególności tych, które w sposób nieuczciwy usiłują zawłaszczyć cudze dobra, ze szkodą zarówno dla Klubu, jak i jego Kibiców. Informujemy, że Klub podjął stosowne działania mające na celu obronę jego herbu i nazwy. Chcąc zachować stały kontakt z wielotysięcznym gronem naszych Kibiców, postanowiliśmy utworzyć nowe oficjalne konta w mediach społecznościowych i zwracamy się do wszystkich sympatyków Radomiaka o promowanie naszej strony" - dodał zarząd Radomiaka, który podpisał się pod oświadczeniem.

W przypadku nowych wieści w sprawie Radomiaka będziemy o tym informować na portalu Sport.pl. We wtorkowy wieczór radomianie rywalizują ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski.

Do tej pory Radomiak wygrał zaledwie cztery z dwunastu meczów w Ekstraklasie - po 2:1 z GKS-em Katowice i Cracovią, 4:0 z Koroną Kielce oraz 2:0 z Puszczą Niepołomice - co daje Radomiakowi 13. miejsce w Ekstraklasie z 12 punktami.