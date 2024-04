Gruchnęła sensacyjna wiadomość o Ammanie! To koniec epoki

Simon Ammann debiutował w Pucharze Świata już ponad 26 lat temu. Przez ten czas odniósł m.in. 23 pucharowe zwycięstwa, 80 razy stanął na podium, a także czterokrotnie kończył sezon na podium klasyfikacji generalnej. Szwajcar to także czterokrotny mistrz olimpijski - dwa złota wywalczył w Salt Lake City, a dwa w Vancuver. W Kanadzie był dwukrotnie lepszy od Adama Małysza.

Simon Ammann poza pierwszą kadrą Szwajcarii!

Ostatni sezon nie był najlepszy dla 43-letniego zawodnika - ukończył go na 52. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Szwajcar zamierza kontynuować karierę, jednak jak przekazał Szwajcarski Związek Narciarski, nie znalazł się on w kadrze A swojego kraju na kolejny sezon. Został "zdegradowany" do kadry B.

To oznacza, że w kadrze A prowadzonej przez Rune Veltę znalazł się tylko jeden zawodnik i jest nim Gregor Deschwanden. Z kolei kadrę B oprócz Ammanna stanowić będą Sandro Hauswirth, Felix Trunz i Yanick Wasser. Szwajcarzy stworzyli też kadrę C, w skład której wchodzą Juri Kesseli, Lean Niederberger i Marius Sieber.

"Podział na kadry narodowe powstał na podstawie wyników osiągniętych przez poszczególnych zawodników w trakcie minionej zimy, co oznacza, iż nie są one jednoznaczne z grupami szkoleniowymi" - przekazała federacja.

W przyszłym sezonie skoczków narciarskich czeka m.in. próba przedolimpijska we Włoszech, a także rywalizacja na mistrzostwach świata w Trondheim. Start sezonu zaplanowano na koniec listopada, a koniec na marzec 2025 roku. Kryształowej Kuli bronił będzie Stefan Kraft.