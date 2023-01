Oficjalnie: Podjęto pierwszą decyzję ws. PŚ w Zakopanem. Czarny scenariusz

W niedzielę pojawiły się informacje, że seria próbna przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem, zaplanowana na godzinę 15:00, może zostać odwołana (więcej TUTAJ). Wszystko za sprawą silnych wiatrów, które od rana wiały w okolicach Wielkiej Krokwi.

Seria próbna przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem została odwołana

Decyzja w tej sprawie miała zapaść we wczesnych godzinach popołudniowych. Teraz już wiadomo, że seria próbna nie zostanie rozegrana. Jednocześnie organizatorzy nie zmienili planów dotyczących konkursu, który ma rozpocząć się o godzinie 16:00.

Szalejący wiatr dewastuje okolice skoczni. Synoptycy przewidują, że w godzinach 16-19 będzie on osiągał prędkość 10-12 m/s, w porywach do 20 m/s. To w praktyce uniemożliwiałoby rozegranie konkursu. Ponadto niewykluczone są opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na razie pozostaje czekać na godz. 16:00 i dalsze decyzje, ale należy się spodziewać, że jeśli zostanie podjęta próba przeprowadzenia zawodów, to będą one rozgrywane z przerwami.

Jeśli niedzielny konkurs indywidualny odbędzie się zgodnie z planem, wystąpi w nim sześciu polskich skoczków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. Największe szanse na dobry wynik będzie miał Kubacki, który w piątek zajął drugie miejsce w kwalifikacjach, a w sobotnim konkursie drużynowym uzyskał drugi najlepszy wynik.