Chwile grozy Klemensa Murańki na skoczni w Klingenthal. "Przesadził"

Podczas drugiego skoku Klemensa Murańki w konkursie indywidualnym w Klingenthal doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Polak popełnił błąd przy wyjściu z progu i zachwiał się tuż za bulą. Co prawda utrzymał równowagę w locie, ale musiał znacznie skrócić swoją próbę. Przez to zakończył zawody dopiero na 30. miejscu.

