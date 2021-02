Polska goni Norwegię. Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Kamil Stoch zajął drugie miejsce podczas sobotniego konkursu indywidualnego w Klingenthal. Polak przegrał tylko z Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, a w najlepszej piątce znalazł się także Piotr Żyła, który zajął czwartą pozycję. Na szóstym miejscu zawody zakończył Dawid Kubacki.

Świetna dyspozycja Polaków pozwoliła zmniejszyć stratę do Norwegów w Pucharze Narodów

Ostatecznie sześciu zawodników kadry Michala Doleżala punktowało na Vogtland Arenie. Dzięki temu udało się odrobić 25 punktów do liderów klasyfikacji Pucharu Narodów, Norwegów. Teraz wynosi ona 302 punkty. Udało się dołożyć kolejne 100 punktów do przewagi nad zajmującymi trzecie miejsce Niemcami - to już 808 punktów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursie w Klingenthal:

Norwegia - 4107 punktów Polska - 3805 punktów Niemcy - 2997 punktów Austria - 2484 punkty Słowenia - 1967 punktów

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostaje Halvor Egner Granerud, który ucieka drugiemu Markusowi Eisenbichlerowi i trzeciemu Kamilowi Stochowi. W niedzielę w Klingenthal zaplanowano prolog o godzinie 13:00 i drugi konkurs indywidualny o 14:30. Relacje na żywo na Sport.pl.

