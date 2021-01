"Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

- Co tu dużo mówić, Kamil Stoch wygrał 69. Turniej Czterech Skoczni w wielkim stylu. Zrobił to tak, jak robił to w najlepszych latach swojej kariery. Rywale nie mieli absolutnie nic do powiedzenia - mówi Piotr Majchrzak. Dziennikarz Sport.pl chwali także Andrzeja Stękałę. - Stękała w TCS pokazał się ze znakomitej strony. Czekam na to, aż Andrzej stanie wkrótce na podium Pucharu Świata. Po rozmowach z trenerami jestem przekonany, że ten zawodnik jest w stanie to zrobić.

