Stoch czy Małysz? Schmitt porównał Polaków do piłkarskich legend

Schmitt to dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli za klasyfikację generalną Pucharu Świata, trzykrotny medalista olimpijski i dziesięciokrotny medalista mistrzostw świata. W 2001 roku rywalizował z Adamem Małyszem, gdy rozpoczynała się "małyszomania". W rozmowie z Piotrem Koźmińskim dla WP Sportowe Fakty Niemiec zdradził, który moment z tego sezonu pamięta najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Schmitt nie potrafi wskazać lepszego z pary Małysz-Stoch. "To niemożliwe"

- Mistrzostwa świata w Lahti w 2001 roku. Małysz szedł wtedy ostro do góry, ciągle słyszałem, że jego nie da się pokonać. Tylko Małysz, Małysz, Małysz. Ale na dużej skoczni to mi się udało, obroniłem się, obroniłem mistrzostwo świata! Byłem wtedy pod gigantyczną presją, ale wytrzymałem - stwierdził Schmitt.

Niespodzianka dla fanów skoków! Będzie transmisja z FIS Cup! Wystąpią tam skoczkowie Doleżala!

Po trzecim triumfie Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni powróciły próby porównywania go do Adama Małysza. Schmitt nawet się takiej nie podjął. - Nie da się. To niemożliwe. Obaj są wielkimi sportowcami, obaj się niepowtarzalni, wyjątkowi. Są jak Pele i Maradona - wskazał były skoczek.

"Thomas przywiózł Orła, ale auta nie oddał." Stoch opublikował post po wygraniu TCS!

Stoch blisko wyrównania liczby zwycięstw Małysza. Może to zrobić już w Titisee-Neustadt

Zwycięstwo w Bischofshofen było dla Stocha 38. wygraną w Pucharze Świata w karierze, a to oznacza, że już tylko jednej brakuje mu do wyrównania dorobku Adama Małysza. - To była kwestia czasu i ja o tym doskonale wiedziałem. Za każdym razem ktoś powtarza, że Kamil może mnie wyprzedzić, ale przecież to mogło się już wydarzyć. I ja na to pracuję, robiąc to, co robię dla związku - mówił Małysz w rozmowie z TVP Sport.

Nikt tak nie wygrywał. To dopiero początek serii Stocha? "On buzuje energią"

Szansa na 39. zwycięstwo Stocha w PŚ nadejdzie już w sobotę, 8 stycznia, gdy Polak wystartuje podobnie, jak sześciu innych zawodników Michala Doleżala - Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny - w pierwszym z dwóch konkursów w Titisee-Neustadt. Kolejny odbędzie się dzień później. Relacje na żywo na Sport.pl.