Kamil Stoch drugi w Oberstdorfie! Kapitalne otwarcie Turnieju Czterech Skoczni!

W pierwszej serii karty w dużej mierze rozdawał wiatr, który najmocniej uprzykrzył życie czołowym skoczkom klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z pierwszej dziesiątki najlepiej w trudnych warunkach poradził sobie Kamil Stoch. Polak, mimo wiatru wiejącego w plecy z prędkością metra na sekundę, uzyskał 125 metrów, co dało mu 4. pozycję. Lepsi byli tylko Karl Geiger, Marius Lindvik oraz Philipp Aschenwald.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]