Znakomity trener wskazał dwóch Polaków w roli faworytów TCS. "Stoch wróci na szczyt"

Zostawmy już COVID i zajmijmy się sportem. Polska siódemka - Stoch, Kubacki, Żyła, Stękała, Zniszczoł, Murańka i Kot - ostatecznie wystartuje na Schattenbergschanze, więc zastanówmy się, co może pokazać. I w Oberstdorfie, i w całym Turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch przegrał z własnymi oczekiwaniami, Stękała może dać nam dużo radości"

"Ta trójka nie będzie skakać wiecznie"

- Polacy nadal są siłą, z którą trzeba się bardzo liczyć - mówi nam Werner Schuster, ekspert niemieckiego Eurosportu, a do niedawna (w latach 2009-2019) trener niemieckiej kadry skoczków. Schuster wierzy, że TCS wygra Markus Eisenbichler. - Jest jeszcze lepszy niż gdy zdobywał mistrzostwo świata [w 2019 roku, pod wodzą Schustera]. Skacze równiej - mówi. A jako jego głównych rywali wskazuje lidera Pucharu Świata Halvora Egnera Graneruda i Polaków.

Kuriozalne testy obnażyły brak procedur i nieporadność FIS-u. "Lekarze już to ustalają"

- Najlepsi polscy skoczkowie, czyli Stoch, Kubacki i Żyła, mają już po 30 lat [Żyła i Stoch to rocznik 1987, a Kubacki 1990]. Ta trójka nie będzie skakać wiecznie, więc bardzo ważne jest, że poprawili się młodsi zawodnicy. Stękała fascynował się lotami w Planicy, widać, że coraz lepsi są też Zniszczoł i Wąsek [akurat jego na Turnieju nie ma]. Ale oczywiście utytułowana trójka jest wciąż najlepsza - mówi Schuster.

Parodia z testami przed TCS. Niemcy też sprawdzili. Horngacher: Przedziwna sytuacja

Kubacki nie skacze czysto, Stoch jak na sznurku

- U Kubackiego widać drobne błędy techniczne. Skacze bardziej na prawą stronę i nie skacze idealnie czysto. Ale on może to naprawić - analizuje austriacki trener. - Żyła też bardzo dobrze skacze - dodaje. - A szczególnie ciekawie jest ze Stochem, który podobnie jak Ryoyu Kobayashi nie jest łatwy do analizy z dystansu - mówi Schuster. Dlaczego skoki Stocha trudno przeanalizować? - W locie nie widać żadnych chybotania, on leci, jakby był zawieszony na sznurku. Ale ląduje raczej na dziesiątym miejscu niż na pierwszym. Na razie - mówi Schuster.

Kamil Stoch komentuje decyzję o starcie Polaków. "Przecież to czas cudów"

- Stoch wygrał kwalifikacje w Wiśle, ale po wyrazie jego twarzy widać było, że był to raczej zaskakująco dobry skok. W tej chwili nie może kontrolować jakiegoś niuansu. Ale myślę, że zajmie mu tylko trochę czasu, by to zrobić i znowu wskoczyć na szczyt - tłumaczy ekspert. - Całkiem możliwe, że Polacy znów skoczą po zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Może to zrobić nie tylko Kubacki, ale i Stoch - podsumowuje Schuster.