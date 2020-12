Żyła o decyzji ws. startu Polaków. "Maciej przyznał się do winy". I cytuje Kota

To było szalonych kilkadziesiąt godzin dla polskich skoczków. Chociaż Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot mieli negatywny wynik testu na COVID-19, to z powodu pozytywnego wyniku u Klemensa Murańki, Polacy zostali wykluczeni z pierwszego konkursu w Oberstdorfie. Później jednak okazało się, że biało-czerwoni ostatecznie wystartują. Sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel, poinformował, że we wtorkowy poranek polscy skoczkowie mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa, co sprawiło, że kadra Michala Doleżala została dopuszczona do zawodów w Oberstdorfie. Całe zamieszanie w swoim stylu skomentował Żyła.

- Wypuścili nas. Wszystko skączyło sie dobrze, Klimek wyzdrowiał, Maciek przyznał sie do winy cytuje: Tak siedziałem na przeciwko Klimka Murańki, ale już więcej nie bede. I teraz zostało tylko skakać. Możemy jechać na skocznie [oryginalna pisownia] - taki post na Instagramie umieścił Żyła.

Post Żyły to nawiązanie do sytuacji z poniedziałku, którą skomentował tak: "Hmmm. Ciekawa sytuacja. Robisz test w Wigilię - negatywny. Jedziesz dzień wcześniej na turnee specjalnie, żeby zrobić test - negatywny. Powtarzasz test trzy godziny przed treningiem oficjalnym - negatywny. I nie możesz startować, bo jesteś w pokoju z Maćkiem Kotem (3 razy negatywny wynik testu), który podobno siedział na posiłku naprzeciwko Klimka Murańki, któremu test wyszedł trochę pozytywny. A drugi jego test pewnie będzie wieczorem, jak już się nie zakwalifikujemy. Podsumowując: "pozytywny" kabaret. Winny: Maciej Kot - napisał na Facebooku w swoim, lekko ironicznym, stylu.

Zawody w Oberstdorfie są pierwszymi w 69. Turnieju Czterech Skoczni - potem rywalizacja przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen (31 grudnia - 1 stycznia), Innsbrucka (2-3 stycznia) i Bischofshofen (5-6 stycznia). Zwycięzcą imprezy w zeszłym sezonie był Dawid Kubacki.

Jaki jest plan wtorkowych zawodów?

14.30 - trening dla siedmiu Polaków

15.00 - seria próbna dla wszystkich 62 skoczków

16.30 - pierwsza seria z udziałem wszystkich

