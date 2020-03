Raw Air. Gdzie obejrzeć niedzielne skoki w Oslo? Transmisja w TV i internecie

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo oraz całego turnieju Raw Air. W stolicy Norwegii od rana pada oraz mocno wieje, a takie warunki utrudnią rozegranie przewidzianych na popołudnie zawodów, które jury ograniczyło do zaledwie jednej serii.

Zobacz wideo Adam Małysz i Apoloniusz Tajner na konferencji prasowej. Opowiedzieli o szkoleniu skoczków. Zobacz wideo:

Tylko jedna seria w niedzielę

Z powodu zbyt silnego wiatru niedzielny konkurs indywidualny w Oslo z cyklu Raw Air został przełożony. Nowy program zawodów zakłada rozegranie jednej serii o godzinie 16:30. O 18:00 dwie serie konkursowe mają przed sobą panie.

Nowy program zawodów w Oslo:

16:30 - konkurs mężczyzn (jedna seria)

18:00 - konkurs kobiet (dwie serie)

Schmid liderem Raw Air

W piątek na obiekcie w Oslo odbył się prolog - kwalifikacje do niedzielnego konkursu zaliczane także do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Wygrał Constantin Schmid, który został także pierwszym prowadzącym w klasyfikacji norweskiego cyklu. W sobotę rozegrano natomiast konkurs drużynowy, w którym triumfowali Norwegowie przed Niemcami i Słoweńcami. Tuż za podium znaleźli się Polacy, którym do trzeciego miejsca zabrakło 4,2 punktu.

Liderem cyklu Raw Air przed niedzielnym konkursem jest Schmid. Niemiec ma jednak jedynie 0,9 punktu przewagi nad drugim w klasyfikacji turnieju Norwegiem Mariusem Lindvikiem i 1,5 punktu nad trzecim Słoweńcem Zigą Jelarem. Najwyżej z Polaków sklasyfikowano Kamila Stocha, który jest siódmy i do lidera traci 8,5 punktu.

Transmisja na żywo konkursu w Oslo

Konkurs w Oslo zaplanowany na 16:30 będzie transmitowany przez Eurosport 1, TVP1 oraz TVP Sport. Stream online dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relacje na żywo także na Sport.pl.