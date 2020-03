Fatalny występ polskich skoczków na MŚ juniorów! Pilch nie zawiódł jako jedyny

Reprezentacja Słowenii w skokach narciarskich - w składzie Zak Mogel, Jan Bombek, Jernej Presecnik, Mark Hafnar - zwyciężyła sobotni konkurs drużynowy podczas mistrzostw świata juniorów, które rozgrywane są w Oberwiesenthal. Drugie miejsce zajęli Austriacy, w barwach których skakali Peter Resinger, Josef Ritzer, David Haagen i Marco Woergoetter. A czołową trójkę uzupełnili Niemcy, czyli Luca Roth, Claudio Haas, Kilian Maerkl oraz Philipp Raimund.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki komentuje swoje podium i zwycięstwo Stocha w Zakopanem

Polacy nie awansowali nawet do drugiej serii!

Słabo wypadli Polacy, którzy nie zdołali awansować do drugiej serii zawodów. Adam Niżnik uzyskał 68,5 metra, broniąc się przed upadkiem, Mateusz Gruszka skoczył 81 metrów, Kacper Juroszek 79,5, a Tomasz Pilch lądował na 102. metrze, co było drugim najlepszym wynikiem w jego turze, ale do ósmej Szwajcarii i tak zabrakło nam aż 34,1 punktu. A do siódmych Francuzów - 50,3. Więcej o MŚ juniorów w Oberwiesenthal przeczytasz na sportsinwinter.pl.