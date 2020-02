Kubacki minimalnie lepszy od Stocha! Komplet Polaków w konkursie

O 11:30 rozpoczęły się kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w rumuńskim Rasnovie. Wygrał je Niemiec Karl Geiger, a najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki - 7. miejsce i 94,5 m. W czołowej "10" był także Kamil Stoch po skoku na 93 m. (9. miejsce).

REKLAMA

Trener Polaków o konkursie drużynowym:

Komplet Polaków w konkursie

Pozostali biało-czerwoni zajęli miejsca: 25. Piotr Żyła (90 m.), 31. Aleksander Zniszczoł (91 m.), 34. Paweł Wąsek (86 m.), 37. Jakub Wolny (88,5 m.) i 43. Klemens Murańka (83,5 m.). Oznacza to, że to do konkursu zakwalifikowali się wszyscy nasi skoczkowie.

Początek pierwszej serii konkursowej o 12:45. Relacja na Sport.pl. W piątek w Rasnovie odbył się pierwszy konkurs Pucharu Świata w historii. Wygrał Niemiec Karl Geiger, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch był szósty.