Złe wieści dla reprezentacji Polski. Grbić nie będzie zadowolony

Reprezentacja Polski ma za sobą świetny rok. Wygrała Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz zakwalifikowała się na igrzyska olimpijskie. Jednym z najważniejszych elementów kadry w minionych miesiącach był Wilfredo Leon, aktualnie występujący w Sir Susa Vim Perugia.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa przerwał serię zwycięstw Jastrzębskiego Węgla. Jan Firlej: Czułem się jak na play-offach

Wilfredo Leon kontuzjowany. Siatkarz zabrał głos

Polak rozpoczął bieżący sezon w bardzo dobrym stylu. Niestety od pewnego czasu nie gra z powodu kontuzji, której doznał na początku listopada. Wówczas w meczu o Superpuchar Włoch z Cucine Lube Civitanova kilkakrotnie schodził z parkietu, ponieważ odczuwał ból w kolanie. Po meczu jego trener powiedział, że siatkarz zmaga się z problemami zdrowotnymi. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Leon.

- Nie mogę jeszcze grać. Trenuję prawie cały czas na siłowni - niekiedy nawet trzy razy dziennie. Jeśli chodzi jednak o boisko, to na ten moment tylko przyjmuję i bronię, bez skakania. Wkrótce jednak mam zacząć skakać. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i dokończę sezon bez dalszych przerw - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Po czym dodał, że uraz nie jest nowy i dokucza mu to samo kolano, przez które musiał przejść rok temu operację. Uspokoił jednak fanów i zapewnił, że nie jest to nic poważnego.

Mimo to kolejne problemy zdrowotne Leona nie są dobrą wieścią dla Nikoli Grbicia. Przypomnijmy, że z urazem zmaga się również między innymi Jakub Kochanowski. Serbski selekcjoner z pewnością ma nadzieję, że obaj siatkarze wkrótce wrócą do gry, ponieważ za kilka miesięcy reprezentacja rozpocznie przygotowania do igrzysk olimpijskich.

Sir Susa Vim Perugia po dziewięciu kolejkach SuperLegi jest liderem tabeli z dorobkiem 24 punktów. W drużynie występuje również Kamil Semeniuk.