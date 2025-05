Ogromna burza. Świątek ucina temat, a szefowa Roland Garros grzmi

French Open rozkręca się z dnia na dzień, a polscy kibice z pewnością czekają na niedzielę i mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w 1/8 finału turnieju. Turniej wzbudza wielkie emocje, ale nie brakuje także głosów krytyki pod adresem organizatorów. Na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy bez ogródek poruszył kontrowersyjny temat, pytając o zdanie Amelie Mauresmo, dyrektorkę turnieju. Musiała zabrać stanowisko w sprawie, o której nie tak dawno mówiła Iga Świątek.

Burza na French Open. Świątek też o tym mówiła

- Jak myślisz, jakie są konsekwencje mówienia kobietom, że nie są tego warte? - pytał dziennikarz, a jego słowa cytuje portal sportskeeda.com. Nawiązywał do wyliczeń, wedle których od 2021 roku w aż 45 na 49 przypadków ostatni możliwy mecz dnia na korcie centralnym był starciem w drabince mężczyzn. Mauresmo - była tenisistka, a obecnie działaczka - odpowiedziała krótko. - Nie o tym rozmawiamy. Muszę ci przerwać w tym miejscu. Dziennikarz jednak nie zamierzał odpuszczać. - Jak myślisz, jakie są konsekwencje tego, jak ta wiadomość jest odebrana? - dopytywał. Mauresmo odpowiedziała, ucinając jednocześnie temat: - Nigdy nie było tak, że dziewczyny nie są godne gry w nocy. Nigdy nie było tak. Nie zaakceptuję tego, że przekazujecie taką wiadomość. To dla mnie naprawdę jasne.

Głos w tej kwestii nie tak dawno zabierała Iga Świątek. Krytycy zarzucali jej wówczas, że "nie reprezentuje interesu kobiet", bo dość szybko ucinała temat. - Moje stanowisko się nie zmieniło. Lubię grać w dzień, bo dzięki temu mam więcej czasu na odpoczynek - mówiła. Nie była zresztą w tym osamotniona. Coco Gauff przyznawała, że sprawa jest specyficzna. Wszystko z powodu zaledwie jednego meczu w sesji wieczornej, i to rozgrywanego po 20:15. - Nie sądzę, by któraś z dziewczyn chciała grać później. Zwłaszcza po męskim singlu, co mogłoby oznaczać początek meczu o godz. 23 lub o północy - wskazywała Amerykanka.

W podobnym tonie wypowiadała się także Mirra Andriejewa, za to organizatorzy spotkali się z dużą krytyką ze strony Ons Jabeur, która mówiła wprost: "Oni chyba nie mają córek!".

Czas pokaże, czy Amelie Mauresmo zabierze jeszcze głos w tej sprawie. Przed laty wszakże sama była tenisistką. W 2006 roku wygrała Australian Open i Wimbledon, zajmowała także pierwsze miejsce w rankingu WTA.