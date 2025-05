Było krótko po 23. Gwiazdor reprezentacji Polski ogłosił decyzję

Aleksander Śliwka rok temu przeszedł z Zaksy Kędzierzyn-Koźle do japońskiego klubu Suntory Sunbirds, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Cesarza. Niedawno siatkarz zdradził, jakie będą jego dalsze losy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lublin mistrzem Polski w siatkówce. Marcin Komenda: Przed sezonem mało kto na nas stawiał

Aleksander Śliwka ogłosił ws. przyszłości w Suntory Sunbirds. "Jestem wdzięczny za zaufanie, wsparcie i przyjaźnie"

"Po jednym sezonie w Suntory Sunbirds czas się pożegnać" - ogłosił 30-latek na Instagramie. "Ten rok był podróżą pełną cennych lekcji, niezapomnianych chwil i wyzwań, które pomogły mi się rozwinąć - zarówno jako zawodnikowi, jak i jako człowiekowi. Jestem naprawdę wdzięczny za zaufanie, wsparcie i przyjaźnie, które tutaj znalazłem" - wyznał.

Następnie zwrócił się do tych, którzy towarzyszyli mu w trakcie pobytu w Japonii. "Dziękuję moim kolegom z drużyny, sztabowi trenerskiemu i niesamowitym fanom za uczynienie tego sezonu tak wyjątkowym. Zabiorę te wspomnienia ze sobą, gdziekolwiek pójdę. Osaka - dziękuję za wszystko" - dodał.

Aleksander Śliwka wróci do Polski? "Czas na kolejny rozdział"

Gracz zakończył wpis słowami: "Czas na kolejny rozdział" i dodał emotikony polskiej flagi oraz piłki siatkowej. Zapewne to odniesienie do nachodzącego sezonu reprezentacyjnego, ale może kryje się za tym coś więcej i 30-latek zamierza wrócić do PlusLigi? O tym przekonamy się niebawem, choć tureckie media donosiły o jego transferze do Halkbanku Ankara.

Zobacz też: Wziął Nikolę Grbicia za oszusta. "Zamurowało mnie"

Poza Zaksą na polskich parkietach Aleksander Śliwka występował w: Asseco Resovii Rzeszów, AZS Politechnice Warszawskiej oraz Indykpolu AZS Olsztyn.