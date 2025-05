Sensacja. To będzie prezes PZPN do 2029 roku

Cezary Kulesza przejął władzę w PZPN w 2021 r., kiedy wygrał w wyborach z Markiem Koźmińskim. Przejął posadę po odchodzącym po dwóch kadencjach Zbigniewie Bońku. W ostatnich miesiącach coraz więcej mówiło się o niezadowoleniu klubów, które chciały zebrać opozycję i zmobilizować niektóre wojewódzkie związki. Ostatecznie Kulesza nie będzie miał rywala w wyborach.

REKLAMA

Zobacz wideo Świętowanie Lecha wymknęło się spod kontroli! Totalne szaleństwo

Druga kadencja Kuleszy w PZPN praktycznie pewna. Nie ma opozycji

Jak donosi TVP Sport, kwestia kolejnej kadencji Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN jest właściwie rozstrzygnięta. Tylko on złożył w terminie, tj. do 30 dni przed wyborami, odpowiednie dokumenty uprawniające go do startu. Opozycja nie wystawiła kontrkandydata. Dlatego 30 czerwca odbędzie się jedynie głosowanie za drugą kadencją Kuleszy w PZPN, ale będzie ono formalnością. Ma wystarczająco silny mandat i poparcie w strukturach.

Jego pierwszą kadencję można oceniać różnie, częściej przeważały opinie negatywne, ale utrzymał solidną pozycję w samym związku, co było kluczowe w kontekście wyborów.

Opozycja poważnie szykowała się do wyborów, na jej czele miał stanąć Paweł Wojtala, ze wsparciem Wojciecha Cygana (przewodniczącego Rady Nadzorczej Rakowa Częstochowa), Łukasza Czajkowskiego (nowego prezesa Dolnośląskiego ZPN) i Andrzeja Padewskiego (ustępującego szefa Dolnośląskiego ZPN). Ostatecznie opozycyjna koalicja się rozpadła.

Zobacz też: Ależ wpadka Cezarego Kuleszy na Gali Ekstraklasy. Cofnął Polskę o 20 lat

Dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn opisywał kulisy upadku opozycji w PZPN w połowie maja. Jako winnego rozpadu wskazywano Cygana.

"W otoczeniu Pawła Wojtali mówią nam wprost: Wojciech Cygan wycofał się ze współpracy. I formułują zarzuty pod adresem przewodniczącego rady nadzorczej Rakowa Częstochowa. Na czym miała polegać ta 'zdrada'? - Wojciech Cygan udawał, że wszystko jest okej, że popiera Wojtalę, ale prowadził z pełną premedytacją podwójną grę. Gdy jeździł do klubów, by lobbować za nim, mówił coś zupełnie odwrotnego. Podważał jego kwalifikacje i szanse do tej roli. Później nawet przekonywał, że to on miałby większe szanse w tych wyborach, jednocześnie dyskredytując Wojtalę i sabotując działania sztabu - słyszymy w otoczeniu Pawła Wojtali" - czytamy.

Według Weszło 30 czerwca Cygan ma stracić posadę wiceprezesa PZPN ds. piłki profesjonalnej. Zastąpi go Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA, którego rekomendują kluby. Niewykluczone, że Cygan nie znajdzie się nawet w zarządzie PZPN.

Cezary Kulesza będzie prezesem PZPN do 2029 r.