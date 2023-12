Niewiarygodny wynik w meczu Trefl Gdańsk - ZAKSA. Aż trudno uwierzyć

W niedzielne popołudnie w Ergo Arenie w szlagierze PlusLigi Trefl Gdańsk zmierzył się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze nie byli gościnni i wygrali 3:0! Dla Trefla to ważna wygrana i przełamanie po dwóch porażkach z Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz Jastrzębskim Węglem. Ponadto w Gdańsku padł rekord frekwencji.

Trefl Gdańsk przyciąga na trybuny tłumy. W niedzielę padł rekord

Spotkanie przyciągnęło w gdańskiej Ergo Arenie aż 8900 osób. To absolutny rekord tego sezonu nie tylko na meczach w Gdańsku, ale też w całej PlusLidze. Co więcej, to także najwyższa frekwencja w lidze w tym roku! Żaden z zespołów nie przyciągnął tylu osób do hali. Na trybunach zasiadł m.in. wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, ale też polska zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. Nie zabrakło masy atrakcji dla kibiców. Atmosfera była wyborna.

Największe frekwencje w PlusLidze w 2023 roku:

1. Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 - 10 grudnia 2023 - 8900 kibiców

2. Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 0:3 - 18 listopada 2023 - 5800 kibiców

3. Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 - 14 kwietnia 2023 - 5200 kibiców

O tym, że Trefl potrafi w marketing, świadczą także poprzednie lata. O ile w sezonach wicemistrzowskich na trybuny przychodziły tłumy (na meczach ze Skrą w sezonie 2014/15 w play-offach frekwencja wynosiła ponad 10,5 tysiąca), to nie było to żadne zdziwienie, to w kolejnych latach może i sportowo było słabiej, ale marketingowo gdański klub ciągle był w topie. Świadczy o tym m.in. mądre zarządzanie prezesa Dariusza Gadomskiego. Ponadto gdański klub dysponuje największą halą w całej lidze, co też wpływa na to, że jest to frekwencyjny top.

Od kilku lat gdański klub jest także najlepszy pod względem średniej frekwencji na meczach ligowych. W sezonie 2022/23 średnio mecze oglądało 3200 osób! W tym sezonie, póki co, również jest bardzo dobrze. W tym roku gdańszczanie rozegrają u siebie jeszcze jeden mecz i niewykluczone, że znów frekwencja zachwyci!