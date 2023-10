A jednak to prawda. Wołosz zaskoczyła wyznaniem o Lavarinim

Stefano Lavarini objął reprezentację Polski na początku 2022 r. Już po kilku miesiącach było widać efekty jego pracy, drużyna dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata. W tym roku spisała się jeszcze lepiej, zajęła trzecie miejsce w Lidze Narodów, zagrała w ćwierćfinale mistrzostw Europy i wywalczyła pierwszy od 16 lat awans na igrzyska olimpijskie. Chwalono go też za to, jak mentalnie zbudował polskie siatkarki.

Joanna Wołosz odsłania kulisy pracy ze Stefano Lavarinim. "Każda z nas także zbudowała się indywidualnie"

Ważną postacią zespołu była Joanna Wołosz, mimo że opuściła część sezonu reprezentacyjnego. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" rozgrywająca wróciła do początków pracy Lavariniego w Polsce. Potwierdziła, że trener musiał zaszczepić w zawodniczkach większą wiarę w sukces. Teraz grają z zupełnie innym nastawieniem.

- Rzeczywiście pomógł nam odnaleźć w sobie tę wiarę, że jesteśmy w stanie pokonywać takie zespoły, jak Amerykanki czy Włoszki. Z kolei na ekipy w naszym zasięgu, wychodzimy już w roli faworytek. Nasze treningi stoją na najwyższym poziomie, więc sportowo każda z nas także zbudowała się indywidualnie.

Włoski trener jest raczej powściągliwy w okazywaniu emocji. Potwierdzają to słowa Wołosz, według której nie jest to typ człowieka "robiącego show na każdym meczu". Mimo to było kilka zaskakujących sytuacji z jego udziałem. - Na przykład jak wtedy, gdy w meczu z Niemkami w kwalifikacjach ich trener Vital Heynen kłócił się z sędziami, a Stefano w tym czasie po prostu usiadł sobie na parkiecie, żeby poczekać, aż dyskusja dobiegnie końca. Albo gdy po drugim secie meczu z USA myślał, że to już koniec spotkania i zaczął przedwcześnie skakać z radości, gdy trzeba było jeszcze dograć kolejną partię - przypomniała.

Joanna Wołosz chwali profesjonalizm Stefano Lavariniego. "Jest ogromnym pasjonatem"

Polska siatkarka wyjaśniła, z czego wynika to, że Lavarini może być odbierany jako "ponury". - On po prostu większość swojego życia poświęca siatkówce. Jest ogromnym pasjonatem i profesjonalistą. Z jednej strony to nie jest typ trenera, który będzie z nami chodził na kawę co dwa dni, żeby porozmawiać, a z drugiej ma nosa i potrafi dobrze ocenić, co trapi daną zawodniczkę - stwierdziła. Dodała, że i on, i drużyna mogliby wzajemnie "pójść za sobą w ogień".

Joanna Wołosz występuje w reprezentacji Polski od 2010 r. Poza wspomnianym wcześniej brązem Ligi Narodów wywalczyła srebro igrzysk europejskich czy brąz Ligi Europejskiej.