Rewolucja w siatkówce na igrzyskach! Polscy siatkarze i Grbić już zacierają ręce

Reprezentacja Polski wygrała wszystkie spotkania w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich i zdobyła bilet do Paryża. Na tej imprezie powalczy o przełamanie fatalnej passy, która ciągnie się za nią od 2004 roku. Za każdym razem kończyła przygodę z turniejem na etapie ćwierćfinału. Ostatnio zatrzymała ją reprezentacja Francji (2:3). 2023 rok był jednak kapitalny w wykonaniu drużyny Nikoli Grbicia i jeśli podtrzyma tę formę, to będzie głównym faworytem do zwycięstwa. Dodatkowo pomóc jej może zmiana przepisu, o którym dyskutuje się już od dawna.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Kogut: Kibice w Częstochowie potrzebują siatkówki

Nikola Grbić zareagował na plotki o zmianie przepisów przed IO. "Byłoby wspaniale!"

Mowa o liczbie zawodników, których trener może zabrać na igrzyska olimpijskie. Od wielu lat przepisy stanowią o 12 osobach. Brazylijskie media wskazują, że już wkrótce może dojść do modyfikacji zasad i poszerzenia składu do 14 siatkarzy.

Na tę plotkę zareagował już Grbić. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że choć wcześniej nie słyszał takich informacji, to jeśli znajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości, będzie bardzo zadowolony. - Nic na ten temat do mnie na razie nie dotarło, ale takie rozwiązanie byłoby na pewno korzystne. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego MKOl i FIVB nie podjęły takich rozmów już wcześniej - dziwił się trener.

- Jeśli ta plotka jest prawdziwa, to byłoby wspaniałe! - podkreślał. To właśnie na te przepisy Grbić narzekał już od dłuższego czasu. W reprezentacji Polski jest wielu utalentowanych zawodników, dlatego szkoleniowcowi trudno jest skreślać poszczególnych siatkarzy. - Nawet nie chcę sobie wyobrażać przyszłego roku - rzucił przed mistrzostwami Europy Grbić, czym odniósł się do skali trudności kolejnych wyborów personalnych.

Ewentualne zmiany będą miały ograniczenia. Mimo wszystko Polacy mogą wyjść na nich bardzo korzystnie

Media podkreślały, że ewentualna zmiana przepisów będzie miała pewne uwarunkowania. Trener miałby mieć możliwość powołania 14 siatkarzy, ale na mecz mógłby wystawić tylko 12 z nich.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 27 lipca - 11 sierpnia 2024 roku. Tytułu z Tokio bronić będą Francuzi. Jak wspominaliśmy, Polacy odpadli już na etapie ćwierćfinału, ale w kolejnej edycji ich szanse na medal wydają się zdecydowanie większe. Głównie dzięki Grbiciowi, który odnosi niemal same sukcesy z kadrą. Ostatnio zanotowali serię 24 zwycięstw z rzędu w oficjalnych meczach, co jest najdłuższą passą w historii reprezentacji. Co więcej, na imprezie w Paryżu wystąpią też polskie siatkarki.