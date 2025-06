Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? "Wszystko pod kontrolą"

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski i poprowadzi naszą kadrę we wrześniowych meczach w eliminacjach do mistrzostw świata. Prezes PZPN Cezary Kulesza głównie mówi o kandydatach z Polski, ale pojawiają się zagraniczne nazwiska znające polski rynek, takie jak Nenad Bjelica czy Kosta Runjaić. "Bjelica kuluarowo interesował się tym, co dzieje się w związku, dzwonił do polskich znajomych z konkretnymi pytaniami" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o zachowaniu prezesa PZPN: Kulesza nie ma w sobie za grosz ogłady

Bjelica nowym selekcjonerem Polaków? "Współpraca owocna dla obu stron"

"Przegląd Sportowy Onet" rozmawiał o Bjelicy z chorwackim dziennikarzem Tomislavem Gabeliciem z portalu 24sata.hr. Czy to dobry kandydat do objęcia reprezentacji Polski? - Moim zdaniem współpraca z polską federacją byłaby owocna dla obu stron. Dla Bjelicy byłby to poważny krok w karierze i okazja do rozwoju, a wy dostalibyście dobrego trenera, który może wspiąć się na najwyższy poziom. Myślę, że niebawem znajdzie odpowiednią posadę - powiedział.

Gabelić zauważa, że Bjelica do tej pory nie pracował w roli selekcjonera. - Nie wiem, czy jest to odpowiedni kandydat na selekcjonera, bo nigdy w tej roli nie pracował. Jest to trener, który lubi mieć wszystko pod kontrolą, więc w mojej opinii bardziej pasuje do pracy w klubie. Jeśli wasza reprezentacja potrzebuje trenera z twardą ręką i który będzie w stanie z miejsca wpłynąć na zawodników, to jest to dobry kandydat. Jeśli nie Polska, nie powinien zostać zbyt długo bez pracy - dodał dziennikarz z Chorwacji.

Ekspert zauważa, że Bjelica był brany pod uwagę pod kątem objęcia reprezentacji Chorwacji, gdy zdobył mistrzostwo i puchar kraju z Dinamem Zagrzeb. Teraz to nie jest realny scenariusz.

- W Chorwacji stał się bardzo popularny, gdy kilka lat temu sięgał po mistrzostwo i puchar z Dinamem. Przebąkiwało się wtedy, że zostanie następcą Zlatko Dalicia w naszej reprezentacji. Bjelica za wszelką cenę chciał przeforsować swoje pomysły, co doprowadzało do nieporozumień między nim a liderami drużyny. Miał pewne kłopoty z zawodnikami, co było przyczyną tak szybkiego odejścia - podsumował Gabelić.

Zobacz też: Godziny do końca kontraktu, a Szczęsny na koncercie w Warszawie. Niebywałe

Bjelica pozostaje bez pracy od grudnia 2024 r., kiedy to został zwolniony z Dinama Zagrzeb.

Sport.pl próbował się skontaktować z Bjelicą ws. doniesień o objęciu reprezentacji Polski. "Nie mam nastroju na wystąpienia w mediach" - napisał Chorwat naszemu dziennikarzowi. - Selekcjonerem musi być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że powinien być to Polak - stwierdził Cezary Kulesza.

Bjelica pracował w Polsce w latach 2016-2018, gdy był pierwszym trenerem Lecha Poznań. Nie udało mu się zdobyć mistrzostwa Polski, a w sezonie 16/17 dotarł z Lechem do finału Pucharu Polski. Wtedy jednak Lech przegrał 1:2 z Arką Gdynia.