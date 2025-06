Przełomowe wieści ws. hitowego transferu Polaka. "Decyzja po jego stronie"

Marcin Bułka stał się czołowym bramkarzem Ligue 1 i wzbudza zainteresowanie klubów z różnych kierunków. Czy ostatecznie zostanie we Francji, czy przeniesie się do Anglii, a może trafi do Arabii Saudyjskiej? Nowe informacje w sprawie jego przyszłości zabrali dziennikarze: Santi Aouna i Tomasz Włodarczyk.