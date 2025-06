Fissette ocenił Świątek po finale w Bad Homburg. Tylko dwa słowa

Iga Świątek awansowała do finału turnieju w Bad Homburg, jednak w meczu o tytuł okazała się gorsza od Jessiki Peguli. Pomimo porażki, Polka i jej obóz mają powody do zadowolenia, co potwierdza reakcja Wima Fissette. Trener Świątek udostępnił w mediach społecznościowych obrazek, który mówi wszsytko.