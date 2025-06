Liga Narodów siatkarek. O której mecz Niemcy - Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Sześć meczów, pięć zwycięstw i tylko jedna porażka - to dorobek polskich siatkarek w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Broniący brązowego medalu sprzed roku zespół Stefano Lavariniego radzi sobie znakomicie i zajmuje obecnie wysokie trzecie miejsce w tabeli. Podtrzymać znakomitą passę spróbuje także w piątek, kiedy to spotka się z Niemkami.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów? Zagramy z reprezentacją Niemiec

Dla reprezentacji Polski będzie to już trzeci mecz podczas turnieju rozgrywanego w Belgradzie. W środę Biało-Czerwone pokonały 3:2 Holandią, a w czwartek wygrały z USA 3:1, udanie rewanżując się za ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. W starciu z Niemkami również powinny być faworytkami, choć wcale nie musi być im tak łatwo.

Co prawda nasz zespół nie przegrał z tą ekipą od ponad trzech lat, ale w tej edycji Ligi Narodów Niemki poczynają sobie zaskakująco dobrze. W sześciu meczach doznały tylko dwóch porażek - z Włochami i Brazylią, ale dopiero po tie-breakach. W Belgradzie zdołały za to pokonać aktualne mistrzynie świata Serbki, a także reprezentację Francji. W tabeli zajmują zaś piąte miejsce i do Polek tracą zaledwie dwa punkty. Biało-Czerwone będą zatem broniły miejsca na podium.

Liga Narodów kobiet 2025. Niemcy - Polska. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Polska - Niemcy w ramach Ligi Narodów kobiet odbędzie się w piątek 20 czerwca o godz. 20:00 w Belgradzie. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć w Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Dostępny będzie także stream online na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.