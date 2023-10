Dramat polskiego siatkarza. "Zaczynam walkę"

Sezon 2022/23 był dla Zaksy Kędzierzyn-Koźle słodko-gorzki. Choć udało jej się zdobyć trofeum Ligi Mistrzów i Puchar Polski, to przegrała walkę o mistrzostwo kraju. Ostatecznie musiała zadowolić się srebrnym medalem. Nic więc dziwnego, że drużyna jest niezwykle zmotywowana, by powetować sobie porażkę i zdobyć potrójną koronę. Problem w tym, że już od początku musi mierzyć się z osłabieniem. Niezdolny do gry jest jeden z przyjmujących, pełniący rolę zmiennika Bartosza Bednorza i Aleksandra Śliwki.

REKLAMA

Zobacz wideo Norbert Huber po zwycięstwie nad beniaminkiem: Chcieliśmy w zdrowiu zakończyć mecz

Wojciech Żaliński kontuzjowany. Przeszedł operację. Czeka go długa przerwa

Mowa o Wojciechu Żalińskim. Zawodnik nie wystąpił jeszcze w żadnym meczu tego sezonu, a powodem jest poważna kontuzja kolana. Potrzebna była operacja, którą siatkarz przeszedł w ostatnich dniach. O udanym zabiegu poinformował w poniedziałek za pośrednictwem Instagrama.

"To miał być post z okazji rozpoczęcia mojego 18. z rzędu sezonu w PlusLidze. Niestety, ale życie pisze swoje scenariusze i z siatkarza stałem się pacjentem. Dzisiaj dr Sebastian Żabierek przeprowadził operację mojego kolana, od jutra zaczynam walkę, żeby ten sezon się dla mnie nie skończył, zanim się zaczął" - napisał w emocjonalnym poście Żaliński.

Tym samym przyjmującego czego przerwa. Jak na razie nie wiadomo, czy władze klubu zdecydują się na znalezienie zastępstwa za kontuzjowanego gracza. Na dramat siatkarza szybko zareagowali jego koledzy z drużyny oraz inni reprezentanci Polski.

"Zdrowia i czekam na Ciebie na boisku" - napisał Jan Firlej. "Zdrówka Wojti!" - podkreślał z kolei Artur Szalpuk. Wtórował mu Karol Kłos. "Zdrówka Wojtek" - pisał, podobnie, jak i Tomasz Fornal. "Zdrówka mordeczko" - czytamy. "Czekamy!" - tak krótki, ale wymowny komentarz pod postem Żalińskiego dodał z kolei Bartosz Bednorz.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Teraz przed siatkarzem rehabilitacja i kibicowanie drużynie sprzed ekranu telewizora. Zaksa, jak na razie, radzi sobie przyzwoicie - wygrała wszystkie trzy spotkania tego sezonu. Na start pokonała Skrę Bełchatów (3:1), następnie Stal Nysa (3:2), a w ostatniej kolejce AZS Olsztyn (3:0).

Żaliński zaskoczył kibiców. Wymyślił oryginalny strój halloweenowy

O Żalińskim ostatnio było głośno też z innego powodu. Siatkarz wziął udział w imprezie halloweenowej i zaskoczył wszystkich strojem. Przebrał się za... księdza. Trzeba przyznać, że to dość oryginalny i kontrowersyjny pomysł, ale jak widać, kreatywność w trakcie tego święta nie zna granic.

Wojciech Żaliński ma na swoim koncie jeden mecz w reprezentacji Polski. Choć dostał powołanie w 2008 roku od Raula Lozano, to nie zadebiutował w kadrze. W biało-czerwonych barwach zagrał dopiero osiem lat później podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Pekinie.