Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wielkiej wygranej Polek. Piękny widok

W pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów reprezentacja Polski kobiet w siatkówce mierzyła się z Kanadyjkami. Po trudnym, pięciosetowym boju udało się jej wygrać 3:2. W drugiej rundzie spotkań zawodniczki Stefano Lavariniego zagrały z Włoszkami.

Pewne zwycięstwo reprezentacji Polski w siatkówce nad Włoszkami. Świetny występ Magdaleny Stysiak

Przed rozpoczęciem starcia to Włoszki uchodziły za faworytki do zwycięstwa. Pierwszy set wskazywał, że faktycznie, zawodniczki z Italii mogą dziś zejść z parkietu zwycięsko, ponieważ wygrały go 25:21. W kolejnych partiach role jednak się odwróciły. Drugi set padł łupem naszych siatkarek 25:20, ale prawdziwym pokazem ich siły była kolejna partia.

Co za mecz Polek! Ograły potęgę. Trzeci set to była miazga

W trzecim secie tego starcia Biało-Czerwone rozgromiły rywalki aż 25:14. Włoszki były bezradne, ale w kolejnym rozdaniu próbowały się pozbierać. Przez pewien czas udawało im się prowadzić, lecz przy stanie 9:9 Polki zdołały przejąć inicjatywę. W poczynania rywalek ponownie wdały się nerwowość i brak skuteczności, co ostatecznie sprawiło, że nasze siatkarki wygrały tego seta 25:18 i całe spotkanie 3:1. Bez wątpienia prym w tym meczu wiodła Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty, w tym dwa po skutecznym bloku.

Drugie zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. Tabela wygląda pięknie

Dzięki drugiej wygranej polskie siatkarki są aktualnie wiceliderkami tabeli Ligi Narodów. Biało-Czerwone ustępują jedynie Niemkom ze względu na zwycięstwa za trzy i dwa punkty, przy dwóch trzypunktowych triumfach liderek. Nasze zachodnie sąsiadki straciły jak do tej pory ledwie jednego seta, a Polki trzy. Podium zamykają Bułgarki z jednym zwycięstwem i porażką, ale jeszcze połowa drużyn nie rozegrała swoich meczów drugiej kolejki.

Polacy oblali kolejny sprawdzian przed Ligą Narodów. Porażka z daleka od kraju

Tabela Ligi Narodów siatkarek: