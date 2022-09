Polak siatkarzem roku w Europie. Oficjalnie. Brawo, brawo, brawo

W ubiegłą niedzielę reprezentacja Polski została wicemistrzem świata. Biało-czerwoni przegrali w katowickim Spodku z Włochami 1:3. I choć nie udało im się obronić tytułu wywalczonego w latach 2014 i 2018, to i tak pokazali się z bardzo dobrej strony. Jedną z wyróżniających się postaci w drużynie Nikoli Grbicia był niewątpliwie Kamil Semeniuk. Jednak oprócz znakomitej gry w reprezentacji, 26-letni siatkarz może pochwalić się także sukcesami w rywalizacji klubowej.

Kamil Semeniuk wyróżniony na gali CEV Volleyball. Polak siatkarzem roku

Semeniuk to jeden z głównych architektów wielkich sukcesów ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w ostatnich latach. Drużyna dwa razy z rzędu wygrała siatkarską Ligę Mistrzów. I mimo że Polak nie będzie już dłużej występował w tej drużynie (przeniósł się do Sir Safety Perugia), to został doceniony przez jej kibiców. Na jednej ze ścian Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu odsłoniętą mural z podobizną 26-letniego siatkarza. To forma podziękowania za rozsławienie miasta.

Jednak nie tylko na takie wyróżnienia mógł w ostatnich dniach liczyć Semeniuk. W piątek w Brukseli odbyła się doroczna gala CEV Volleyball. W stolicy Belgii nagrodzono m.in. najlepszych siatkarzy, trenerów oraz drużyny minionego sezonu w Europie. Najważniejsze wyróżnienie trafiło właśnie w ręce Semeniuka. Siatkarz został wybrany najlepszym zawodnikiem Starego Kontynentu w sezonie ligowym 2021/2022.

Ta nagroda nie może dziwić. Bowiem w minionych rozgrywkach Semeniuk wygrał z Zaksą praktycznie wszystko, co do wygrania było możliwe. Polak triumfował w Lidze Mistrzów. Co więcej, został wybrany najlepszym zawodnikiem tych rozgrywek. Razem z kędzierzyńskim zespołem zdobył także mistrzostwo kraju i Puchar Polski.

Z kolei najlepszą siatkarką Europy w minionym sezonie została Isabelle Haak. Szwedka pomogła VakifBankowi SK zdobyć aż pięć trofeów, w tym wygraną w Lidze Mistrzów.

Wcześniej tego samego dnia odbyło się także losowanie nowego sezonu Ligi Mistrzyń. Na początku ceremonii na sali pojawił się puchar Ligi Mistrzów. Wnieśli go zwycięzcy poprzedniej edycji rozgrywek, a więc Kamil Semeniuk i Isabelle Haak. Szybko okazało się, że Polak odegra w losowaniu jedną z kluczowych ról. To właśnie jemu powierzono losowanie drużyn fazy grupowej dla Ligi Mistrzyń. Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ.