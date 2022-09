Powtórka z finału Ligi Mistrzów już w grupie. Wielkie szczęście polskiego debiutanta

Losowanie fazy grupowej nowego sezonu Ligi Mistrzyń siatkarek okazało się bardzo pechowe dla polskich klubów, ale lepiej było już kilkanaście minut później, gdy wyłoniono grupy Ligi Mistrzów siatkarzy. Choć jedno spotkanie może niepokoić obrońców tytułu, zawodników Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Powtórka z finałów ZAKSY wylosowana w fazie grupowej. Trentino się zemści?

Isabelle Haak, szwedzka atakująca triumfatorek zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzyń, wylosowała kędzierzynianom w Brukseli Trentino Itas, czyli dobrych znajomych ZAKSY. To właśnie przeciwko tej włoskiej drużynie Polacy dwukrotnie w ostatnich sezonach wygrywali Ligę Mistrzów - w 2021 roku w Weronie i teraz w Lublanie.

Semeniuk okazał się pechowy dla polskich klubów. Wylosował niemal najgorzej, jak mógł

Będzie to zatem aż podwójna okazja do rewanżu dla Trentino. Poza zawodnikami Angelo Lorenzettiego rywalami ZAKSY w grupie D będą Decospan VT Menen z Belgii, który zadebiutuje w Lidze Mistrzów, a także czeskie CEZ Karlovarsko.

Przeszedł drogę od fana do współlokatora. "Kurek trzyma wszystkich za... twarz"

Świetne losowanie dla debiutanta z Zawiercia. Szczęście uśmiechnęło się też do Jastrzębskiego

Pozostałe dwa polskie kluby miały chyba nieco więcej szczęścia. Zwłaszcza Jastrzębski Węgiel, który trafił do grupy A z niemieckim Vfb Friedrichshafen, prowadzonym przez posiadającego polskie obywatelstwo Marka Lebedewa, Montpellier Volley UC z Francji oraz Vojvodiną NS Seme Novi Sad z Serbii.

Pełne wyniki losowania fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów sezonu 2022/2023 Screen YouTube CEV

Piękną historię może za to napisać jedyna drużyna z PlusLigi losowana z drugiego, a nie pierwszego koszyka - Aluron CMC Warta Zawiercie. Klub, dla którego będzie to debiutancki sezon w Lidze Mistrzów trafił świetnie. Przede wszystkim ominął włoskich gigantów - Cucine Lube Civitanovę i Sir Safety Perugię, trafiając do grupy B, w której ich największym rywalem powinno być niemieckie Berlin Recycling Volleys. Do tego zagrają w niej także Halkbank Ankara z Turcji, czyli nowy klub świetnego holenderskiego atakującego, Nimira Abdel-Aziza, a także zwycięzca jednej z par w eliminacjach rozgrywek.

W niedzielę srebrny medal, w środę ślub. Polski siatkarz zmienił stan cywilny

Jest zatem spora szansa, że pierwszy raz od sezonu 2017/2018 w drugiej fazie Ligi Mistrzów zagrają aż trzy polskie zespoły. Wtedy były to PGE Skra Bełchatów, Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Najdalej zaszli kędzierzynianie, którzy zajęli wówczas czwarte miejsce na koniec rozgrywek.