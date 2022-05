Burza po golu Lechii w 93. minucie. "Jedna wielka żenada", "Totalny dramat"

"Dobry burdel na VAR w Gdańsku i totalny dramat", "le cabaret" lub jak to skomentował Adam Majewski, trener Stali Mielec: "Jedna wielka żenada". Lechia Gdańsk wygrała 3:2 ze Stalą, choć sędziowie sami nie mogli się zdecydować. Najpierw gola uznano, później anulowano, by na koniec z powrotem go uznać. Co wydarzyło się w 32. kolejce ekstraklasy?

