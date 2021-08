Sensacyjne informacje ws. Jacka Nawrockiego, selekcjonera polskich siatkarek

Siatkarki Chemika Police przygotowują się do nowego sezonu TAURON Ligi. Będą w nim bronić mistrzowskiego tytułu. Zawodniczki trenują na razie pod okiem Marka Mierzwińskiego, który w zeszłym sezonie był asystentem trenera, a teraz jest tymczasowym szkoleniowcem. Wkrótce w Policach ma pojawić się nowy trener.

Jacek Nawrocki będzie trenował mistrzynie Polski. Co z reprezentacją?

- Nazwiska nowego trenera na razie nie mogę podać, a oficjalny komunikat wydamy po podpisaniu umowy, co z pewnością nie nastąpi jeszcze w tym tygodniu. Kiedy dokładnie to nastąpi jeszcze nie wiadomo, bo wpływ na to ma kilka czynników. Być może dopiero po mistrzostwach Europy, ale może nazwisko nowego szkoleniowca podamy nieco wcześniej - powiedział prezes Chemika Paweł Frankowski w rozmowie z portalem 24kurier.pl.

Dziennikarze serwisu dowiedzieli się jednak, że szkoleniowcem mistrzyń Polski ma zostać Jacek Nawrocki, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek. Nawrocki obejmie funkcję trenera mistrzyń Polski najprawdopodobniej po mistrzostwach Europy, które odbędą się w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii od 18 sierpnia do 4 września. Nawrocki obecnie przygotowuje polskie siatkarki do meczów grupowych z Bułgarią, Niemcami, Hiszpanią, Czechami i Grecją. W kadrze znajduje się kilka zawodniczek Chemika Police.

Jacek Nawrocki jest trenerem polskich siatkarek od 2015 roku. Na razie nie wiadomo, czy będzie musiał zrezygnować z prowadzenia kadry, jeśli zostanie trenerem Chemika. Zbliżające się mistrzostwa Europy mogą być jego ostatnim turniejem w roli selekcjonera.

