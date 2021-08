Piotr Nowakowski uderza w hejterów. "Mam zamiar pomóc się z nimi zmierzyć"

- W dalszym ciągu ciężko o tym myśleć i na pewno będzie bolało za każdym razem, kiedy będę o tym wspominał. Zawiedliśmy przede wszystkim siebie bo wiedzieliśmy na coś nas stać i czuliśmy, że to właśnie ten moment. Dla sportowca najważniejszy - rozpoczął Piotr Nowakowski. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła IO w Tokio bez medalu, choć zespół Vitala Heynena był stawiany w roli faworyta do złota olimpijskiego.

Piotr Nowakowski z przesłaniem do hejterów. "Niektórym znawcom to się pewnie nie spodoba"

W decydującym meczu ćwierćfinałowym igrzysk olimpijskich w Tokio siatkarska reprezentacja Polski przegrała z Francją 2:3. - ALE! Wracając z Tokio uświadomiłem sobie, że to, co najważniejsze dla mnie, czeka w domu. Kochająca rodzina i najbliżsi, których nie obchodził wynik, a to, że jestem już na miejscu. Kocham również tych chłopaków! Stworzyliśmy wspaniały kolektyw, przed którym stoi jeszcze kilka wyzwań. I (choć niektórym znawcom to się pewnie nie spodoba) mam zamiar pomóc się z nimi zmierzyć - dodał na Instagramie Piotr Nowakowski.

Siatkarska reprezentacja Polski po powrocie do kraju nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. W połowie sierpnia biało-czerwoni rozpoczną zgrupowanie w Spale mające na celu przygotowanie ich do nadchodzących mistrzostw Europy organizowanych przez Polskę, Czechy, Finlandię i Estonię. W trakcie turnieju nasi siatkarze zagrają w grupie A. Pierwszy pojedynek rozegra 2 września, kiedy to zmierzy się z Portugalią. Następnie biało-czerwoni zagrają z Serbią (4 września), Grecją (5 września), Belgią (6 września) i Ukrainą (8 września). Mecze odbywać się będą w Krakowie, Ostrawie, Tampere i Tallinnie.