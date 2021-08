PGE Skra ma nowego trenera! Transferowy hit! Mają trenera mistrzów Europy

Slobodan Kovac to postać niezwykle utytułowana i to zarówno jako zawodnik, jak i jako trener. 54-letni obecnie szkoleniowiec z reprezentacją Jugosławii zdobył złoto olimpijskie w Sydney w 2000 roku, a ponadto dołożył do tego brąz w Atlancie (1996) oraz dwa medale mistrzostw Europy (srebrny w 1997 i brązowy dwa lata wcześniej).

Jego największym sukcesem w karierze jest złoto mistrzostw Europy z reprezentacją Serbii, wywalczone przed dwoma laty. Kadrę narodową Kovac prowadzi do dziś i będzie ją prowadził równolegle do pracy w PGE Skrze, z którą podpisał roczny kontrakt. Warto dodać, że Serbowie, którym nie udało się awansować na igrzyska w Tokio, będą najpoważniejszym rywalem Polaków w fazie grupowej nadchodzących mistrzostw Europy. W tej samej grupie znalazły się także reprezentacje Belgii, Ukrainy, Portugalii i Grecji.

Wcześniej Slobodan Kovac pracował także z reprezentacją Iranu (2014-15), z którą sięgnął po złoto Igrzysk Azjatyckich, a także Słowenii (2017-18). W siatkówce klubowej prowadził m. in. serbski OK Radnicki Kragujevac oraz włoskie Sir Safety Perugia (2010-14 i 2015-16) i Top Volley Latina (2020-21), turecki Halkbank Ankara (2016-18), rosyjski Łokomotiw Biełgorod (2018-19), a nawet jedną drużynę z Polski - Jastrzębski Węgiel, w którym pracował w sezonie 2019/20. Jego największe sukcesy klubowe to dwa mistrzostwa Turcji, dwa wicemistrzostwa Włoch i dwa mistrzostwa Serbii oraz zwycięstwo w Pucharze CEV.

W PGE Skrze Bełchatów Kovac spotka się z liderem swojej reprezentacji - atakującym Aleksandarem Atanasijeviciem. Ponadto w Bełchatowie w przyszłym sezonie grać będą także reprezentanci Polski Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Grzegorz Łomacz, a także reprezentant Iranu Milad Ebadipour i USA Taylor Sander.