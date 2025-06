Lewandowski na GP Hiszpanii! Nagle padło o F1. "Mogę spróbować"

Robert Lewandowski w bolidzie Formuły 1? To póki co odległa perspektywa, ale napastnik reprezentacji Polski został przyłapany na torze Catalunya. Opowiedział dziennikarzom o swojej pasji do wyścigów i wymienił kilka postaci ze świata Formuły 1. Otwarcie przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy na żywo śledzi zmagania najszybszych kierowców globu.