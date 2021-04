"Szok w Perugii!" Włoskie media piszą o zwolnieniu Heynena

Vital Heynen został zwolniony ze stanowiska trenera Sir Safety Perugia - poinformował w czwartek włoski klub. To sensacyjna decyzja, bo zespół jest w trakcie finałowej rywalizacji o mistrzostwo Włoch z Cucine Lube Civitanova i przegrał dopiero pierwsze spotkanie, a do złota ich rywalom brakuje jeszcze dwóch zwycięstw.

REKLAMA

Zobacz wideo PlusLiga. ZAKSA zagra o złoto. "Była w nas sportowa złość"

"Zagrzmiało tak mocno, że spadł deszcz". Włoskie media reagują na zwolnienie Heynena

Zwolnienie Belga wywołało spore zdziwienie także we włoskich mediach. Te już kilka tygodni temu przewidywały, że do Perugii może trafić Ferdinando De Giorgi, który jest faworytem do zastąpienia Heynena. Twierdziły jednak, że właściciel klubu Gino Sirci zmieni trenera dopiero po zakończeniu sezonu.

Zaskakujące kulisy zwolnienia Vitala Heynena. Właściciel klubu miał już dość

"Zagrzmiało tak mocno, że spadł deszcz. Sir Safety Perugia ogłosiła, że po porażce w pierwszym meczu finału z Lube Vital Heynen został zwolniony. Decyzja przyszła po trudnym sezonie, w którym relacja klubu z belgijskim szkoleniowcem mocno się pogorszyła. Po nokaucie w pierwszym spotkaniu z Lube klub zdecydował się pożegnać z belgijskim szkoleniowcem, pozostawiając drużynę jego asystentowi" - czytamy w opisie sytuacji dziennika "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze wskazali także, że Belg mógł mieć konflikt z kluczowymi zawodnikami drużyny, w tym rozgrywającym Draganem Travicą.

Oficjalnie: N'Gapeth ma nowy klub! Hitowy transfer gwiazdora. "Witaj w domu"

Perugia "próbuje odwrócić losy finału w trudnej, choć jeszcze nie beznadziejnej sytuacji"

"Porażka w pierwszym spotkaniu finału mistrzostw Włoch drogo kosztowała Vitala Heynena. Sir Safety Perugia podziękowała mu za pracę, którą wykonał przez ostatnie dwa lata" - napisał dziennik "La Republicca", który tytułował swój artykuł "Szok w Perugii". "Belg został sensacyjnie zwolniony po porażce 1:3 z Cucine Lube. Drużynę powierzono Carmine Fontanie, próbując odwrócić losy finału w trudnej, choć jeszcze nie beznadziejnej sytuacji" - ocenił portal oasport.it.

Oficjalnie: Vital Heynen zwolniony z klubu! Sensacyjna decyzja

Vital Heynen był trenerem Perugii od 2019 roku. Dwa razy wygrał krajowy superpuchar. Od 2018 roku jest też selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą może się już teraz spokojnie przygotowywać do igrzysk olimpijskich w Tokio. Sir Safety Perugia drugi mecz finałowy przeciwko Cucine Lube Civitanova rozegra w niedzielę, 18 kwietnia o godzinie 18:00.