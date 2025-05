Sensacyjne wieści ws. Trzaskowskiego. "Jeszcze przed ciszą wyborczą"

W tym roku terminarz Final Four Ligi Mistrzów wyglądał nieco inaczej niż zwykle. Półfinałowe mecze zostały rozłożone na piątek i sobotę. Z czego to wynikało? Z informacji jednego z portali wygląda na to, że wpływ na taką zmianę miał minister sportu Sławomir Nitras. Oczywiście wszystko w temacie wyborów prezydenckich. "Polityka nie przesłoniła jednak tego, co sportowo działo się w Łodzi" - czytamy.

Fot. REUTERS/Kacper Pempel Otwórz galerię (4)