Fabian Drzyzga podpisał trzyletni kontrakt! A to początek gigantycznych wzmocnień

Fabian Drzyzga reprezentuje barwy Resovii już po raz drugi. W latach 2013-17 zdobył z tym klubem mistrzostwo Polski, dwa srebrne medale, a także Superpuchar Polski. Ponadto Resovia z Drzyzgą na rozegraniu w mistrzowskim dla siebie 2015 roku zdołała także awansować do wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się rosyjski Zenit Kazań.

W 2020 roku Drzyzga wrócił do Rzeszowa po zdobyciu mistrzostwa Rosji z Lokomotiwem Nowosybirsk. Pierwszy sezon po powrocie do Asseco Resovii był dla niego średnio udany, bowiem dość przeciętnie spisujący się zespół Alberto Giulianiego ukończył rozgrywki PlusLigi na piątym miejscu.

Nowa potęga w Polsce? Wielkie transfery mają pomóc odzyskać mistrzostwo

Kolejny rok ma już być dużo lepszy dla drużyny z Rzeszowa. Wszystko za sprawą zapowiadanych potężnych wzmocnień. Do Drzyzgi mają dołączyć jego trzej koledzy z reprezentacji Polski - Paweł Zatorski i Jakub Kochanowski (obaj ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) oraz Maciej Muzaj (SiR Safety Perugia). Do tego rzeszowski zespół mają także zasilić słoweński środkowy Jan Kozamernik (Power Volley Milano) oraz belgijski przyjmujący Sam Deroo (Dynamo Moskwa), który w latach 2015-19 błyszczał na parkietach PlusLigi w barwach ZAKSY.

Liderem tej drużyny ma być Fabian Drzyzga, który we wtorek przedłużył umowę z Asseco Resovią Rzeszów o kolejne trzy lata. Jego nowy kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2023/24. "Przedłużenie kontraktu z najlepszym polskim rozgrywającym jest kolejnym krokiem mającym na celu włączenie się Asseco Resovii do walki o najwyższe miejsca w PlusLidze" - napisał rzeszowski klub w oficjalnym komunikacie.