Bernardo Rezende poprowadzi nową reprezentację! "Cel to złoty medal igrzysk"

Bernardo Rezende kadrę Francji obejmie jednak dopiero po tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Już we wrześniu będzie miał szansę na pierwsze trofeum, bo wtedy odbędą się mistrzostwa Europy w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Rezende zastąpi w roli pierwszego trenera Laurenta Tilliego. Francuz zapowiedział już, że obejmie zespół, w którym występuje Michał Kubiak, japoński Panasonic Panthers. 57- letni Tille prowadził "Trójkorolowych" od 2012 roku. Zdobył z Francuzami złoty medal mistrzostw Europy (2015) i dwa razy wygrał Ligę Światową (2015 i 2017).

Rezende z dużymi sukcesami w roli trenera Brazylii

Nieoficjalnie mówiło się, że Tilliego może zastąpić Stephane Antiga, były znakomity siatkarz Skry Bełchatów, a potem jej trener oraz reprezentacji Polski siatkarzy. Prowadzący obecnie kobiecą drużynę Developresu Rzeszów, Antiga nie zostanie jednak trenerem Francji. Francuski Związek Siatkówki oficjalnie poinformował jednak, że nowym szkoleniowcem będzie Bernardo Rezende.

- Bardzo się cieszymy, że Rezende przyjął naszą propozycję. Jego ogromne osiągnięcia są dowodem naszych oczekiwań, aby francuska kadra nadal podnosiła swoje umiejętności i dążyła do podium. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojemu doświadczeniu i wysokim standardom będzie wiedział, jak pomóc w uruchomieniu cyklu przygotowań do igrzysk, które są dla nas szczególnie ważne, bowiem odbędą się w Paryżu - powiedział Eric Tanguy, prezes francuskiej federacji.

Rezende też nie krył dużego zadowolenia i olbrzymich nadziei związanych z nową pracą. - Jestem zaszczycony, że Francuzi przyjęli moją kandydaturę. Ta decyzja nie była łatwa, bo wymaga pewnych osobistych poświęceń, ale jak patrzę na zespół z Francji i jego ewolucję, jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do pomysłu, że mogę wnieść do niego swoją wiedzę, aby przejść w kierunku wspólnego celu: złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To prawdziwe wyzwanie, które nas czeka - powiedział nowy trener Francuzów.

Bernardo Rezende to legenda brazylijskiej siatkówki. W latach 1994-2000 prowadził kadrę kobiet tego kraju. A od 2001 roku przez piętnaście lat męską drużynę "Canarinhos". Pod jego wodzą Brazylia odniosła mnóstwo sukcesów. Dwa razy zdobyła złoty medal olimpijski (w 2004 i 2016 roku) i trzy razy mistrzostwo świata (2002, 2006 i 2010). Aż osiem razy Rezende wygrywał również Ligę Światową.

61-letni trener z Brazylią pożegnał się w 2017 roku i pracował w Rio de Janeiro Volei Clube, który występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej.