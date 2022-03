Romano potwierdza: Lewandowski na liście marzeń angielskiego giganta!

Siedmiokrotni mistrzowie Anglii od momentu kontuzji, a następnie odejścia Sergio Aguero mają deficyt na pozycji numer "9". Klub co prawda dopiął już transfer młodego Juliana Alvareza, ale Pep Guardiola potrzebuje prawdziwego gwaranta bramek. Do takiego grona szkoleniowiec ma zaliczać Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawska Arena Ursynów przekazana do dyspozycji uchodźców

Fabrizio Romano podaje, że Manchester City może latem ruszyć po Roberta Lewandowskiego

Włoski dziennikarz jest jedną z najlepiej poinformowanych osób w kwestii transferów. Jego zdaniem Pep Guardiola chce napastnika z prawdziwego zdarzenia. Dlatego Manchester City ponownie spróbuje sprowadzić kogoś z trójki Robert Lewandowski, Harry Kane, lub Erling Haaland. - Manchester City uwielbia Kane'a. Pep Guardiola jest w nim bardziej niż zakochany. Jestem pewien, że znów spróbują ściągnąć Kane'a albo Erlinga Haalanda albo Roberta Lewandowskiego. Któregoś z tych trzech napastników spróbują kupić tego lata - zapowiedział Fabrizio Romano na kanale "FIVE UK".

Wykupienia Kane'a z Tottenhamu Hotspur może okazać się trudnym zadaniem. "The Citizens" próbowali już wyciągnąć Anglika z zespołu "Kogutów" i byli już nawet bardzo blisko finalizacji transferu, ale ostatecznie Daniel Levy, właściciel zespołu zatrzymał napastnika u siebie. Nieco prostsze, choć także niełatwe wydaje się kupno Haalanda. Za Norwega teoretycznie trzeba zapłacić jedynie 75 mln euro, ale interesują się nim takie potęgi, jak Real Madryt, FC Barcelona i Bayern Monachium, dlatego licytacja w wyścigu po 21-latka może znacząco wywindować cenę, choć Anglicy mają tego lata nie szczędzić pieniędzy, aby zrealizować swój cel.

Powraca temat piłkarskiej Superligi. Agnelli: 21 klubów ma podpisane umowy

Pep Guardiola pracował już z "Lewym". Polak duży zyskał na treningach pod okiem Hiszpana

Robert Lewandowski dołączył do Bayernu Monachium rok po tym, jak zespół objął Pep Guardiola. Obaj panowie mieli okazję pracować wspólnie przez dwa lata i przyniosło to bardzo dobre skutki dla naszego napastnika. Polak jeszcze bardziej rozwinął się pod kątem gry zespołowej i zyskała na tym jego skuteczność, bo zaczął trafiać do siatki z jeszcze większą regularnością.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wspólnie Lewandowski i Guardiola sięgnęli po dwa mistrzostwa Niemiec oraz krajowy puchar. W 2016 roku Hiszpan postanowił zmienić otoczenie i podjąć pracę w Manchesterze City, w którym pracuje do dziś. Patrząc na skład "The Citizens" można dostrzec, że poza nieskutecznym Gabrielem Jesusem szkoleniowiec tego zespołu nie ma w kadrze ani jednego środkowego napastnika, dlatego to, że któryś z wielkich strzelców zawita na Etihad Stadium latem, wydaje się pewne i niewykluczone, iż będzie to "Lewy".

Wisła Kraków była o krok od transferu napastnika. Odrzucił ofertę po wybuchu wojny