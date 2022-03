Zbigniew Boniek reaguje na odwołanie Rosjan od decyzji FIFA. Uderza w Putina

Choć wojsko Władimira Putina niszczy ukraińskie miasta i zabija ludność cywilną, to FIFA długo nie chciała wyrzucić Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. Gianni Infantino proponował, by po prostu Rosjanie wystąpili pod inną nazwą, zagrali na neutralnym terenie i bez udziału kibiców oraz bez odgrywania hymnu. Cezary Kulesza nie chciał jednak o tym słyszeć i nie zgodził się na propozycję FIFA. Okazało się, że presja PZPN ma sens, bo do ich protestu dołączyły kolejne federacje. Aż w końcu Infantino się ugiął i wykluczył Rosję z baraży do mundialu.

Rosjanie odwołali się od tej decyzji. "FIFA i UEFA nie miały podstawy prawnej przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Naruszył podstawowe prawa rosyjskiej federacji jako członka FIFA i UEFA, w tym prawo do udziału w zawodach. Ponadto decyzja o wycofaniu drużyny narodowej z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w play-offach, co naruszyło zasadę sportu i zasady fair play" - napisano w komunikacie.

Boniek: Putin to szaleniec

Zbigniew Boniek, wiceprezes UEFA, skomentował całą sytuację na łamach włoskiego serwisu retesport.it. - Odwołanie Rosji? Mogą robić, co chcą, ale Polska nigdy nie zagra z krajem, który prowadził tę szaloną wojnę. Putin jest szaleńcem, który przekonał swoich ludzi do inwazji na Ukrainę. Giną dzieci, cywile, żołnierze.... To absolutna hańba - stwierdził były piłkarz Romy i Juventusu.

Związek rosyjski odwoła się - od wykluczenia z rozgrywek - do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Przez zbliżający się termin meczu z Polską, będą oni nalegać na przyśpieszoną procedurę rozpatrywania wniosku.