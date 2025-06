Arkadiusz Milik od ponad roku nie gra w piłkę nożną. Tak długa przerwa spowodowana jest ciągłymi problemami zdrowotnymi. Mimo to Juventus zdecydował się przedłużyć z nim umowę do 2027 roku z mniejszymi zarobkami. Wiele jednak wskazuje na to, że jego przyszłość nie będzie związana z Turynem.

REKLAMA

Zobacz wideo Salamon marzy o lidze Mistrzów! Lech Poznań musi się wzmocnić

Arkadiusz Milik coraz bliżej odejścia. Włosi przekazują nowe informacje

Najnowsze wieści w sprawie przyszłości Milika przekazała "La Gazzetta dello Sport". Zdaniem dziennikarzy Polak znalazł się na liście piłkarzy, którzy zostali wystawieni na rynku transferowym. Obok niego znaleźli się Nicolo Savona i Samuel Mbangula. Obecnie nie wiadomo, czy chodzi o transfer definitywny, czy o wypożyczenie. Jedno jest jednak już stuprocentowo pewne. Polak nie ma przyszłości w klubie z Turynu.

Wcześniej "Tuttosport" i serwis ultimejuve.it przekazały, że celem Milika jest pozostanie we Włoszech i jedyne, na czym mu zależy, to regularna gra. "Milik ma jasny plan: chce grać, gdziekolwiek zabierze go rynek. Arkadiusz woli pozostać we Włoszech, będąc otwartym na każdą opcję. Milik wie, że sezon 2025/26 będzie decydujący dla jego kariery" - czytamy na wspomnianym portalu, który dodaje, że zawodnik może zostać wykorzystany również jako karta przetargowa do sfinansowania transferów.

Decydujący w sprawie przyszłości Polaka ma być również jego brak w kadrze na Klubowe Mistrzostwa Świata, które rozpoczną się już 14 czerwca. W fazie grupowej tego turnieju Juventus zmierzy się z Al-Ain, Wydadem Casablanka i Manchesterem City.

Milik trafił do Juventusu w sierpniu 2022 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia z Olympique'u Marsylia, a później został wykupiony za około osiem milionów euro. W barwach Juventusu zagrał łącznie 75 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty.