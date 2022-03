Powraca temat piłkarskiej Superligi. Agnelli: 21 klubów ma podpisane umowy

Kiedy największe kluby Europy zawarły sojusz i próbowały utworzyć Superligę, UEFA zagroziła im wykluczeniem z rozgrywek europejskich pucharów. Ostatecznie federacja zgodziła się na zmiany w formacie Ligi Mistrzów i poskromiła "buntowników", ale jak się okazuje, to nie koniec marzeń o projekcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądały kulisy podejmowania decyzji przez FIFA. PZPN ujawnia szczegóły

Andrea Agnelli zapowiada powstanie Superligi: Europejski futbol potrzebuje głębokich reform

Przed rokiem dwanaście klubów ogłosiło założenie Superligi. Pomimo konsensusu klubów osiągniętego z UEFA, Adrea Agnelli informuje, że aż jedenaście z nich nadal obowiązują ważne umowy i podaje, iż do projektu dołączyły nowe ekipy. - Jedenaście z dwunastu drużyn, które zapisały się do Superligi, nadal jest związane umowami, które podpisały. Do tego podpisaliśmy dziesięć nowych klubów - zdradził prezydent Juventusu na czwartkowej konferencji prasowej w Londynie.

Prezes Juventusu podkreślił, że piłka nożna na Starym Kontynencie wymaga daleko idących zmian, a Superliga wydaje się wpisywać w jego poglądy. - Europejski futbol potrzebuje głębokich reform. Kompromis już nie jest wyborem. Czy monopolista powinien odpowiadać za taki biznes, jak piłka nożna? Myślę, że nie - przyznał Włoch.

Rosjanie odwołują się od decyzji FIFA. Za wszystko obwiniają Polaków

Prezes Juventusu dwuznacznie na temat przyszłości jego klubu w Lidze Mistrzów

Na ten moment nie wiadomo nawet, kiedy Superliga mogłaby ewentualnie ruszyć. Słowa Anderi Agnelliego wskazują, że może dojść do tego stosunkowo szybko, bowiem Włoch na temat dalszej gry Juventusu w Lidze Mistrzów wypowiedział się dosyć tajemniczo. - Czy wyobrażam sobie Juventus grający w Lidze Mistrzów w najbliższych pięciu latach? Widzę Juventus grający w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach - wskazując, że tymi rozgrywkami mogłaby być Superliga.

Temat rozgrywek powrócił w ostatnich dniach, a klub zaproponowały nową, już nieco mniej "elitarną" formułę. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas szczytu Business of Football Summit Financial Times. Ponoć według projektu, w Superlidze występowałyby 32 drużyny i nie byłaby zamknięta. Podobnie jak w Lidze Narodów UEFA byłyby awanse i spadki. Więcej na ten temat pisaliśmy dla Was tutaj.

Michniewicz zdradza, co z kadrowiczami grającymi w Rosji. "PZPN trzyma rękę na pulsie"