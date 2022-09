Zmiany w PSG na koniec okienka transferowego. Wypożyczenie z Juventusu

Głównym celem Paris Saint-Germain na ten sezon jest triumf w Lidze Mistrzów. W związku z tym władze klubu dokonały sporo zmian w drużynie. Nowym trenerem został Christophe Galtier. Aby móc wzmocni zespół, ktoś musiał z niego odejść. Ze stołecznymi pożegnali się m.in. Georginio Wijnaldum i Colin Dagba.

PSG wypożyczyło Paredesa Juventusowi

Na tym jednak nie koniec. Media donoszą, że Juventus doszedł do porozumienia z PSG w sprawie Leandro Paredesa, który dołączy do Włochów na zasadzie rocznego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 15 mln euro plus 5 mln euro w bonusach.

Według TyC Sports, Sportitalia i Sky Sport Italia, umowa została osiągnięta w czwartek wieczorem i w piątek przejdzie testy medyczne. Argentyńczyk uzgodnił warunki osobiste z Juventusem wiele tygodni temu i jedynym powodem, dla którego ten ruch trwał tak długo, było to, że włoski klub musiał pozbyć się kilku swoich środkowych zawodników, aby zbilansować finanse.

Dla Paredesa to powrót do Serie A, ponieważ 28-latek grał już dla Chievo, Empoli i Romy. Potem odszedł do Zenitu St. Petersburg w 2017 roku. Pardes będzie drugim zawodnikiem PSG, który dołączy do Juventusu tego lata. Wcześniej ekipa z Turynu pozyskała jego kolegę z reprezentacji Argentyny Angela Di Marię.

PSG w tym samym czasie pozyskało kolejnego zawodnika. Jak informują zagraniczne media, mistrzowie Francji doszli już do porozumienia z Carlosem Solerem oraz Valencią. 25-letni zawodnik przeniósł się do paryskiego zespołu za 18 milionów sumy podstawowej i dodatkowe trzy miliony euro zawarte w formie bonusów. Jego kontrakt z dotychczasowym klubie wygasłby w czerwcu przyszłego roku.

Carlos Soler to wychowanek Valencii. Na początku występował w jej młodzieżowych drużynach. W lipcu 2015 roku przeniósł się do rezerw klubu grających w czwartej lidze. Po półtora roku otrzymał szansę w drużynie występującej w LaLiga. W barwach pierwszego zespołu rozegrał 226 spotkań we wszystkich rozrywkach, w których zdobył 36 bramek i zanotował 31 asyst. Z kolei w tym sezonie wystąpił w trzech meczach - w jednym z nich wpisał się na listę strzelców.