Oficjalnie: Polski bramkarz zmienia klub. Okazja do regularnej gry

Latem tego roku Mateusz Lis przeniósł się z tureckiego Altay SK do Southampton, z którym podpisał pięcioletnią umowę. Polak był bardzo podekscytowany transferem. - Niedawno grałem w polskiej lidze w Wiśle Kraków, a teraz podpisałem kontrakt z klubem z Premier League i jest to dla mnie masakra. Duże "wow", niesamowita radość i ciekawość tego co przede mną - powiedział w rozmowie z Super Expressem.

Oficjalnie: Mateusz Lis w Troyes

Lis nie nacieszył się długo pobytem w Premier League. W czwartek Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl powiedział, że zawodnik ma zostać wypożyczony do występującego w Ligue 1 Troyes. Kilka godzin później te doniesienia potwierdził sam klub, oficjalnie informując o ściągnięciu bramkarza.

Lis zdecydował się na wypożyczenie w poszukiwaniu regularnej gry. W Southampton nie miał do tego większych szans, ponieważ trener Ralph Hasenhuttl wyżej stawia Gavina Bazunu oraz Alexa McCarthy'ego.

Mateusz Lis od początku swojej kariery grał głównie w polskich klubach. Reprezentował barwy między innymi Lecha Poznań i Wisły Kraków, z której latem 2021 roku przeniósł się do Altay SK. W minionym sezonie w barwach tureckiej drużyny rozegrał 35 meczów, w których zachował siedem czystych kont.

W nowym klubie bramkarz będzie miał pełne ręce roboty. Troyes po pięciu kolejkach straciło już 13 goli, co jest drugim najgorszym wynikiem w Ligue 1. Obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Rennes. Starcie zaplanowane jest na najbliższą niedzielę o 17.05.