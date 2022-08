PSG finalizuje kolejny transfer. To czołowy piłkarz La Ligi i reprezentant Hiszpanii

Głównym celem Paris Saint-Germain na ten sezon jest triumf w Lidze Mistrzów. W związku z tym władze klubu dokonały sporo zmian w drużynie. Nowym trenerem został Christophe Galtier. Z zespołu odeszło już kilku zawodników, m.in. Georginio Wijnaldum, Colin Dagba. Mistrzowie Francji dokonali także wielu wzmocnień. Do drużyny dołączyli m.in. Renato Sanches i Vitinha. Kwestią godzin wydaje się też finalizacja transferu Fabiana Ruiza z Napoli. Jednak to nie koniec działań ofensywnych PSG na rynku, bo w kręgu zainteresowania znalazł się Carlos Soler.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Keylor Navas na wylocie z PSG. Piłkarz domaga się pokaźnej odprawy

PSG rusza po kolejnego zawodnika. To Carlos Soler - czołowy piłkarz La Liga

Początkowo piłkarz Valencii był postrzegany jako opcja awaryjna, gdyby do drużyny nie udało się ściągnąć Ruiza. Wydaje się jednak, że mistrzowie Francji ostatecznie zmienili zdanie i tego lata pozyskają dwóch pomocników.

Jak donosi Pedro Morata z "COPE", PSG doszło już do porozumienia z Solerem w sprawie indywidualnego kontraktu. Do finalizacji transakcji brakuje jedynie zgody Valencii. Kluby muszą dojść do porozumienia w kwestii kwoty odstępnego. Jak donoszą media, paryżanie oferują za piłkarza około 15-17 milionów euro.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Nieco inną kwotę wymienił Matteo Morretto z Relevo. Jego zdaniem Valencia może liczyć na sumę 23 milionów euro, na którą składa się 18 milionów euro podstawy plus pięć milionów euro w bonusach.

Na transfer naciska także sam zawodnik. Media donoszą, że jeden z najlepszych piłkarzy La Ligi jest zdeterminowany, by zmienić otoczenie. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpanie ostatecznie zgodzą się na ten transfer. Bowiem kontrakt z 25-letnim pomocnikiem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, a więc jest to ostatnia szansa na spieniężenie jego usług.

FC Barcelona się nie zatrzymuje. Interesuje się Thomasem Meunierem

Carlos Soler to wychowanek Valencii. Na początku występował w jej młodzieżowych drużynach. W lipcu 2015 roku przeniósł się do rezerw klubu grających w czwartej lidze. Po półtora roku otrzymał szansę w drużynie występującej w LaLiga. W barwach pierwszego zespołu rozegrał 226 spotkań we wszystkich rozrywkach, w których zdobył 36 bramek i zanotował 31 asyst. Z kolei w tym sezonie wystąpił w trzech meczach - w jednym z nich wpisał się na listę strzelców.